Código Político La expectativa “Davinista”

David Monreal Ávila ganó la elección con 312 mil votos en el pasado proceso electoral para renovar el Poder Ejecutivo en el estado, lo que ha levantado una expectativa importante sobre cómo y con quiénes gobernará en el sexenio 2021-2027, pero hasta el momento, el gobernador electo no ha dado muchas muestras que descifren a los integrantes de la próxima administración.El recorrido para llegar a la gubernatura de Zacatecas ha sido largo y sinuoso, en el que lo ha intentado con uno y otro partido: primero concibió el sueño con el Partido de la Revolución Democrática, pero los escenarios cambiaron y se fue con el Partido del Trabajo para contender y finalmente, logra su propósito con Morena, de la mano de su hermano Ricardo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.Hasta el momento hay claridad sobre las influencias que tendrá en la integración de su gabinete el próximo gobernador zacatecano, lo cual se puso de manifiesto el pasado 21 de junio, durante la ceremonia en la que se develó con letras doradas en el muro de honor del Senado de la República, el nombre del poeta jerezano, Ramón López Velarde, en el centenario de su muerte. A dicha ceremonia el senador Monreal Ávila solo invitó a su hermano el gobernador electo, David Monreal Ávila y este, a la comisionada del INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información Publica y protección de datos personales) Julieta del Río Venegas, quien a su vez extendió la cortesía al ex comisionado de dicho instituto (2017-2020), Francisco Javier Acuña Llamas.Al acto conmemorativo no fue invitado el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna y tampoco el director del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, Alfonso Vázquez Sosa, pero en cambio asistieron los alcaldes de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe, Jorge Miranda Castro, Saúl Monreal Ávila y Julio César Chávez Padilla, respectivamente.También fueron invitados a dicho acto en la Cámara Alta, los diputados morenistas electos, Armando Delgadillo e Imelda Mauricio. Sin embargo, la “súper delegada” de la Secretaría del Bienestar, Verónica Díaz, no asistió.Aquí se cierra el círculo de influencia en la próxima administración que encabezará el gobernador electo, David Monreal Ávila. No hay más. El resto serán los alfiles que serán instrumentados en las distintas áreas gubernamentales.¿Cuáles serán las dependencias más disputadas? Sin duda son tres las que están en el horizonte de cualquier administración gubernamental: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Economía. En la Secretaría General de Gobierno seguramente que el senador Ricardo Monreal llevará la preferencia y quien podría quedar en esa posición es el Notario Público número 42, Jaime Casas Madero, quien quedó al frente de esta dependencia al final del sexenio de Ricardo Monreal (1998-2004).En la Secretaría de Finanzas quien seguramente disputará la posición es la comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, quien ha trazado un fuerte control en el IZAI (Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), en donde la única posición que no es suya en estricto sentido, es la del comisionado Samuel Montoya Álvarez, cuya propuesta fue impulsada por el diputado José Isabel Trejo Reyes.En la Secretaría de Economía quien tiene posibilidades firmes de quedar al frente es Rodrigo Castañeda Miranda, expresidente de Canacintra Zacatecas, quien mantuvo una cercanía estrecha durante la campaña con David Monreal, y fue una especie de picaporte en la interlocución con el sector privado zacatecano.La Secretaría de Educación es una posición relevante en el ámbito estatal, por lo que se convierte en un factor importante para algunos actores políticos.En este contexto quien podría tener una interlocución directa con el gobernador electo para la toma de decisión en esta dependencia estratégica, es sin duda el diputado reelecto, Alfredo Femat Bañuelos.El ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas ha apoyado la carrera de David Monreal en ese camino sinuoso, en donde pocos lo han hecho. Su respaldo político ha sido determinante en el desarrollo de la candidatura en los momentos más difíciles.Sin duda, que el gobernador electo necesitará de la sensibilidad y el oficio de Femat Bañuelos. En esta posición se requerirá de un perfil académico y experimentado.Por otro lado es importante considerar la estrecha influencia que tiene la responsable de los Programas Sociales en el estado, Verónica Díaz, quien además de acompañar al gobernador electo en las últimas dos campañas, tiene una interlocución importante con el gobierno federal a través de la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller.Sin lugar a dudas, Verónica Díaz será un factor de influencia muy importante en la designación de funcionarios. En la campaña electoral, le designó como coordinador de Comunicación Social a Gerardo Flores, quien seguramente seguirá al frente de esta dependencia.El Partido Verde también demandará una posición y seguramente será la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), a donde podría ir la actual diputada y líder de este partido en el estado, Susana Rodríguez Márquez.El gobernador electo pretende hacer una combinación de juventud y experiencia en su gabinete, pero también deberá asignar más posiciones a la mujer zacatecana en la estructura de gobierno.Empero no deberá soslayar la eficiencia y la eficacia, la experiencia y el oficio político; la determinación y el carácter para gobernar a un estado, que vive y enfrenta serios desafíos para lograr su tranquilidad y crecimiento.Al tiempo.

