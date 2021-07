Larrea puso a trabajar la mina San Martín con la complicidad de autoridades que ha corrompido

Óscar Alzaga, abogado del SNTMMSSRM, en Sombrerete, Zacatecas, en febrero de 2018 ■ foto: andrés sánchez

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmara el amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), que da la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, Óscar Alzaga, abogado del gremio, indicó a La Jornada Zacatecas que en cuanto la Junta Federal de Conciliación dicte el laudo, se acudirá con la fuerza pública a la mina de San Martín, en Sombrerete, para que saquen “a todos los desalmados” que están ahí y se respete el derecho a huelga.

Asimismo, aseveró Alzaga, se le pedirá al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que como garante del derecho, mandate que se respete el derecho a huelga y apoye con la Guardia Nacional para hacer que se respete la ley, es decir, cerrando otra vez la mina de San Martín, porque “el desventurado de Larrea” la puso a trabajar con la complicidad de autoridades que ha corrompido en estos años de conflicto, al grado de que Enrique Peña Nieto pregonaron la política de “cero huelgas”, como si se tratara de un delito.

Además, y tras esta resolución histórica, como la calificaron Óscar Alzaga y Nahir Velasco, coordinador jurídico también del sindicato, el multimillonario mexicano tendrá que negociar, por lo que señalaron que si tiene interés de conciliar, el sindicato está dispuesto a regresar a trabajar, no obstante al conocer que es “un señor demasiado soberbio”, de no querer, se pedirá que se cancele la concesión de la mina y con la venta de los bienes, se les pague a los trabajadores sus indemnizaciones, y sean ellos quienes decidan si la mina se vuelve una cooperativa, ya que tiene mucha reserva y es para que se explote.

En vísperas de que se cumplan 14 años de la huelga el próximo 30 de julio, este triunfo, a decir de los abogados, es importante no sólo para los mineros de la huelga en Zacatecas, sino para los de todo México, ya que es la reivindicación del derecho a huelga, que además, viene a derrotar los “cinco intentos brutales” por destruir la misma, por parte de los despachos contratados por Larrea, quien “hizo gala impresionante de gastar dinero como idiota” con tal de no reconocer el derecho de los mineros.

La huelga de los mineros de Sombrerete, Zacatecas, recordó Alzaga, inició el 30 de julio de 2007 junto con las huelgas de Cananea y Taxco, debido a que Germán Larrea haciendo gala de su “irresponsabilidad de oligarca” dejó de invertir en la seguridad de las minas, como lo hizo en Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006, provocando la muerte de 65 mineros. Por lo cual el Sindicato Minero en asambleas acordó emplazar a huelga en las 3 secciones.

Para el abogado, se debe reconocer que la SCJN, desde el 26 de marzo de este año, viene emitiendo una serie jurisprudencias y tesis a favor de la libertad sindical, en particular, los más de 500 amparos de la CTM que desechó y las 12 jurisprudencias que fortalecieron la libertad sindical en varios aspectos puntuales, contra las pretensiones de la CTM. Igualmente, que Larrea no realiza nada de lo que expone, pues él solo da órdenes desde su guarida mientras otros se encargan de cumplirlas y de dar la cara. Así no expone su “limpia” imagen ante la opinión pública.

“Este avance de los mineros y de Napoleón Gómez Urrutia trasciende la huelga de Sombrerete, sienta bases generales protectoras a favor del derecho de huelga del país. Todos los trabajadores deben saber en qué peligro se encuentra un derecho fundamental como la huelga, para la defensa de su propios derechos laborales, sindicales e intereses de su clase”, advirtió finalmente Óscar Alzaga.