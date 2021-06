Anuncia AMLO sección en la mañanera para desmentir noticias falsas

El presidente López Obrador mostró un tuit para cuestionar la credibilidad de lo que se dice. En el caso particular, un referente a la presunta compra del Cruz Azul, el 23 de junio de 2021. Foto La Jornada

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que cada semana, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, presentará un nuevo bloque titulado “Quién es quien en las mentiras”, a fin de combatir las noticias falsas y evitar que la población se trague la información inexacta o las calumnias.

“Les adelanto que vamos a tener un día, vamos a invitar a alguien del gobierno que nos explique sobre las mentiras de la semana, así como ‘quién es quién en los precios’, de los lunes, vamos a sacar aquí un ‘quién es quién en las mentiras’ de la semana para combatir las falsas noticias.

“Hay algunos que van a sacar primeros lugares siempre, siempre medallas de oro, pero aquí los vamos a estar exponiendo y también informándole a la gente, porque hay quienes se tragan todo eso”, expresó.

El tema surgió durante la mañanera cuando se le preguntó sobre la muerte, en Sonora, de personas diagnosticadas con Covid que ya estaban vacunadas. En ese punto prometió que hoy mismo la secretaría de Salud informará sobre el particular.

Por lo pronto adelantó que no tiene ningún reporte, dentro de las reuniones con los funcionarios del sector, respecto a esa situación que pudiera significar motivo de análisis de la situación.

“Hoy mismo la Secretaría de Salud va a informar pero no es un asunto grave, esto no me lo habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia, acabamos de tener reunión el lunes en la tarde y no se planteó.

“Es mínimo o sea prácticamente inexistente porque si no, pues, nos reunimos todos para tratar el tema de la pandemia. El doctor Hugo López-Gatell hace la evaluación caso por caso, ahora que hay repunte en algunos estados, hay en el caso de Sonora un repunte de contagio, pero , vamos a decir, no alarmante y todavía no se refleja en el número de fallecidos, no porque por la vacuna hayan perdido la vida o que ya vacunados hayan perdido la vida, de todos modos hoy vamos a dar a conocer”.

Puso como ejemplo también que el número de contagios de Covid vinculados al regreso a clases es mínimo, de “cero punto, cero, cero, uno” , por lo que no se puede estar alarmando por esa razón, de niveles que afortunadamente no son significativos, “creo que fueron 8 casos para toda la ciudad de México pero vamos a informar”.

Enseguida anunció lo de ‘quién es quién en las mentiras’.

Señaló que hace unos días se difundió por tuiter – y luego lo exhibió en el salón- según el cual uno de sus hijos iba a comprar el equipo de futbol Cruz Azul.

“Imagínense eso ¿y el que lo puso es famoso o no? Nada más que la mentira cuando no mancha, tizna, esa es una máxima del hampa del periodismo, pero ¿cuánta gente se queda con eso”.

Yo recuerdo, añadió, que durante mucho tiempo sacaron a uno de mis hijos con un carro, un Ferrari, y no era él.

“La verdad son muy inmorales nuestras adversarios. Siempre lo he dicho y no me equivoco, que el conservadurismo tiene como doctrina la hipocresía”.

No obstante, el mandatario subrayó que se informará lo relativo a la vacuna y los fallecidos.

Mencionó que cuando era jefe de gobierno decían que el tenía una mansión en un fraccionamiento de Santa Fe, llamado La Toscana, por lo cual – remarcó- es necesario mencionar cuando una noticia es falsa.

“Y también aclarando, informando, aunque hay gente conservadora que no quiere ver la mañanera o sea ni vernos”, rió.

“Por eso también los manipulan porque si vieran la mañanera aquí tendrían información de lo que está sucediendo pero se quedan sólo con la información que les dan los medios”.

Señaló que como lo decía uno de sus profesores en la Universidad, para que un rumor tenga visos de credibilidad se dice que viene de buena fuente y así fue el tuit de la presunta compra del Cruz Azul.

Argumentó que si algo le ha enseñado a sus hijos es no envolverse en los bienes materiales porque sólo siendo buenos podemos ser felices.

“Esa es la esencia de la educación, no es el no tener lo básico, no se trata de eso, pero no puede ser la ambición, entonces, afortunadamente mis hijos tienen esa formación. Y no hay cosa más importante en la vida que formar bien a los hijos, imprimirle principios, valores, y eso no es ninguna novedad en México, en nuestras familias, en nuestros pueblos, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales.

“Lo que pasa es que con el neoliberalismo, aunque ya venía de tiempo atrás se precipitó un estilo de vida muy individualista, de triunfar a toda costa, (pero) no acabó con los valores del pueblo de México, no pudieron pero vaya que lo intentaron, acuérdense de (las frases): ‘cuánto tienes, cuánto vales’ ‘como te ven, te tratan’, en el caso de la política, ‘la moral es un árbol que da moras en la política’, ‘el que no transa no avanza’ ‘político pobre, pobre político’ y así, pero no pudieron porque es mucha la grandeza cultural de México y no pudieron con ese afán individualista, materialista, aspiracionista, eclipsar todos los valores del país.

No se vayan a creer todos fifís

“Pero sí vamos a tener esa sección una vez por semana, nada más estoy viendo quién nos ayuda porque tiene que hacer el análisis de todo y aquí presentar que no es cierto, cuáles son las noticias falsas para ver si los conservadores que también cuando digo fifí estoy hablando de un sector de muy arriba, no se vayan a creer fifís todos, ya sería el colmo, pues”, expresó.