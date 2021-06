Lamenta obispo del estado los hechos violentos en el municipio Valparaíso

Fray Juan Antonio Orozco tenía 33 años de edad ■ foto: la jornada zacatecas

■ Tras enfrentamiento de grupos del crimen organizado, falleció Fray Juan Antonio Orozco

■ Es el segundo sacerdote que asesinan en la diócesis de El Nayar, Durango: Noriega Barceló

Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas, lamentó y se dijo triste por los hechos violentos que resultaron en la muerte de un sacerdote; precisó que esto sucedió en la diócesis El Nayar, que si bien es cobijada como parte de territorio del municipio de Valparaíso, los hechos sucedieron en el estado de Durango.

Es una situación “muy, muy, pero muy lamentable, doloroso y preocupante”, pues sostuvo que no solamente es la vida de un sacerdote que queda trunca a los treinta y tres años, sino que es “un recordatorio de lo que está sucediendo a muchas personas que no tienen la oportunidad de salir a la luz pública”, y que refleja la realidad violenta del estado y del país.

En el caso específico de la víctima, Fray Juan Antonio, “no solamente hoy se trunca toda una vida que tenía tanto futuro de servicio a los demás, sino que se trunca a toda una comunidad que es la parroquia de Santa Lucía” , dijo.

Espera obispo que la situación mejore al entrar en funciones la nueva administración

Aunado a esto, el clérigo señaló que los hechos comprometen de alguna forma “nuestro presente, el futuro de muchas personas que tenían en el sacerdote, el apoyo, el acompañamiento” para conllevar su sufrimiento, al tratarse de una zona “en la frontera de la pobreza, de la distancia”.

El obispado del estado habló el sábado por la tarde con el obispo de El Nayar para ofrecer su apoyo.

Si bien en el estado no han tenido sucesos de este tipo, Noriega compartió que varios sacerdotes han hecho saber que han sido molestados, “porque nosotros tenemos que visitar casi todas las comunidades, y a veces en el camino nos encontramos con puestos de revisión que muchas veces no sabemos si son o no de la Guardia Nacional, de la Policía o son los de los grupos delincuenciales”, comentó.

Por su parte, en la diócesis de El Nayar, es el segundo sacerdote que asesinan, le explicó el obispo del lugar.

En este contexto, Noriega Barceló invitó a la población a que reflexione y tome conciencia sobre esta realidad; “siempre que inicia un nuevo período gubernamental se alimenta la esperanza, pero sabemos bien que la autoridad sola no puede resolver problemas que son añejos, que necesitamos unirnos todos, todas las instituciones, todas las familias, todos los grupos que hay en nuestra sociedad, y hacer un frente común”, afirmó.

A esto agregó, “yo creo que no debemos permitir que personas que hacen el mal estén deteniendo, no solamente cortando vidas, el desarrollo de la paz, que es la condición para que haya progreso”, aseveró.

Por último, el obispo concluyó con la esperanza de que la situación mejore al entrar en funciones la nueva administración, “ojalá las nuevas autoridades tengan políticas públicas concretas y eficaces para hacer frente a esta situación; no digo para hacer desaparecer, ojalá, sino al menos para mitigar los efectos negativos en la convivencia social”, dijo.