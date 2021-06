Cheo Méndez, el joven músico y practicante de sanda a quien sus sueños le revelan sus canciones

Cheo Méndez, músico compositor nacido en Fresnillo, Zacatecas■ FOTO: CORTESÍA

■ Este compositor fresnillense estrenó en mayo de 2020 su primer álbum de estudio como solista, Luz, así como 2 videoclips

■ Dicho material discográfico se integra de 9 piezas, una de las cuales contó con la colaboración de Luis Márquez, rapero, y Luz y Estrellas, a las que pertenecen los videos

■ 8 de los 9 sencillos poseen una visión optimista; Luz “es un álbum con mucho amor y pasión”

■ Cheo define su música como metal alternativo, aunque considera que “todos los estilos musicales reflejan la libertad de elegir de cada persona”

■ Algunas canciones las crea tras haberlas soñado. “Si logro recordarlas, las grabo o las escribo”; a veces, “sueño tanto letra como música”

■ En el videoclip de Luz, muestra su conocimiento en sanda, mismo que practica desde la edad de 16 años

Una carrera musical que comenzó a la edad de 15 años; sueños de canciones que se han convertido en piezas propias, y práctica de sanda. Así puede describirse una parte de la vida de Cheo Méndez, músico compositor nacido en Fresnillo, Zacatecas, quien estrenó en mayo de 2020 su primer álbum de estudio como solista, Luz, así como dos videoclips.

Más recientemente, subió a plataformas digitales tres sencillos: La historia de mi tiempo presente, Salvando mi ser y Eres mi vida. También lanzó el video de Eres mi vida, y ayer estrenó la canción Tus alas, un crossover que hizo con varios músicos destacados de El Mineral, como Uriel Chong, Ángel Ramírez, Alfredo Villalobos y Mario Mayhem.

Con 10 años dentro de la creación musical, uno de ellos como solista, Cheo, cuyo nombre de pila es Eliseo Méndez Martínez, continúa, sin embargo, promocionando tanto el primer álbum como el par de videos oficiales lanzados en mayo del año pasado.

El material discográfico Luz se integra de nueve piezas; una de ellas se titula Sin un mañana y cuenta con la colaboración del rapero Luis Márquez; otras dos son Luz y Estrellas, a las cuales pertenecen los videoclips mencionados.

Mientras que Estrellas es una canción pop de amor, Luz es una composición pop con matices rockeros. Ambos videos fueron realizados por Pino House Studio.

Este artista clasifica su música dentro del metal alternativo, debido a sus influencias -Seether, Breaking Benjamin, Sevendust, Alter Bridge, Nickelback y Drowning Pool- y a la estructura de sus piezas propias.

Cheo no estudió formalmente música. En entrevista exclusiva, relató que cuando tenía 15 años, su padre se dio cuenta que Cheo se había hecho adicto a los videojuegos, por lo que vendió el Xbox y le compró una guitarra; desde entonces, sólo tuvo un docente, Ángel Ramírez. Así, fue su padre quien, sin intención, lo introdujo en el camino de la música.

A esa edad fue cuando también compuso su primera canción, la cual se titula Descargando, misma que posee un estilo heavy metal, pues “esa época fue de rebeldía”. También fue la primera que grabó y de la cual existe video.

Debido a que “esa canción me marcó mucho, hice un álbum con su nombre, con mi ex banda Sinapsis”, agrupación que se desintegró hace dos años tras un lustro de carrera y la cual alcanzó a grabar dos álbumes, que, por orden de aparición, son Descargando y Knight rider. En esa banda, el compositor de la lírica era Cheo, mientras que el resto de los músicos hacía arreglos, solos y batería. Normalmente, Cheo hacía la guitarra rítmica y la voz.

Cheo comenzó su proyecto solista al terminar de cursar su carrera profesional, a inicios de 2020. “Aún tenía ansias de seguir grabando y componiendo, y no me iba a esperar a tener una banda. Quien me enseñó en la guitarra también graba, y me vendió una interfaz; después, iba a su casa para aprender a grabar y masterizar. Así fue como empecé a trabajar y me compré equipo para grabar mis canciones. Actualmente tengo un estudio que bauticé como CH DOM STUDIO” (CH, por Cheo, y DOM, por Dominic, nombre de su hija). “Le puse así porque, si algún día mi hija decide estar en este ámbito de la música, le enseñaré para que también haga sus canciones”.

En Luz hay temas de amor y superación, de una visión optimista. Respecto a ello, Cheo comentó que antes de hacer el álbum, asistió a un diplomado denominado Tecnología del desarrollo humano, donde fueron abordados tópicos como el optimismo y la superación. En casi todas sus canciones están estas temáticas, a excepción de la de Mi temor.

Luz “es un álbum con mucho amor y pasión. Me inspiré en una frase que dice, ‘sonreír para necesitar una razón cuando yo me fijo en ti, y encontrar esa LUZ en lo gris, que ilumina el dolor, que se encuentra dentro de mí’. Esa frase la hice hace algunos años y la quise transformar en un álbum. Espero que puedan sentir esa luz cuando escuchen mi música”.

De Luz se desprende el track Sin un mañana, en el que colaboró Luis Márquez, amigo de Cheo de hace muchos años. Para mí, “todos los estilos musicales son buenos, reflejan la libertad de elegir de cada persona”.

En el proceso de creación, Cheo graba una base de la idea que tiene, luego graba la batería, después el bajo, enseguida las guitarras, y, por último, la voz. Respecto a esto, Cheo detalló que algunas canciones las crea tras haberlas soñado. “Cuando despierto, trato de que no se me olviden y, si logro recordarlas, las grabo o las escribo. Me ha pasado que sueño tanto letra como música”; tal es el caso de la pieza titulada Inmortal, de Sinapsis, que suena tal cual la soñó. Cuando no me acuerdo bien de algunas canciones que sueño, “sólo les agrego otra cosa”, dijo. “Nunca he sabido por qué sueño esto. Hay otras canciones que simplemente estoy despierto e inspirado”.

En cuanto a sus dos videos estrenados hace un año, en el de Luz, Cheo muestra su conocimiento en sanda, arte marcial chino que practica desde la edad de 16 años, de modo que a los 17 fue campeón nacional de wushu en Ciudad de México. Otros trofeos que obtuvo son de torneos simples.

Cheo, quien, aunque ha grabado pocas, ha escrito alrededor de 60 canciones, planea lanzar su material en físico cuando pase la pandemia de Covid-19. Además de él, participaron en dicho álbum Alan Martínez Ávila, en el diseño; Tomás E. Cabral, en video y producción, y Luis Márquez, en la colaboración citada.

Como solista, se ha presentado en el Festival Cultural de Fresnillo, en la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas y en el municipio de Guadalupe.