Décimo Aniversario

10 años de Gualdrear. Imagen de Juan Carlos Villegas. 2021.

Editorial Gualdreño 482

Con 10 años cumplidos haciendo La Gualdra escribo ahora, sorprendida por el rápido correr del tiempo. Digo la verdad cuando afirmo que estos años se me pasaron más rápido de lo habitual, será porque en realidad uno vive no para contar el transcurso de los días, sino para tratar de que la elasticidad de los minutos sea posible. Dije contar y viene a mi mente ahora el número de páginas que hemos publicado en este espacio: 5260 con las que hoy salen en este número especial de aniversario, más por lo menos 300 de los números especiales relacionados con festivales internacionales de cine, teatro y música… digamos que son un aproximado de 5600 páginas, que tienen un equivalente a 5 millones de palabras. Me abruma el número, me emociona mucho más haber leído por lo menos tres veces cada uno de los artículos que en La Gualdra se han publicado, y debo confesar que pensar en la cantidad de lectores que hemos tenido hasta ahora me hace muy feliz.

En alguna ocasión traté de contar el número de participantes en estos 482 números, entre escritores, fotógrafos, pintores e ilustradores, pero desistí porque son muchísimos más de los que imaginaba. En estas páginas, eso sí lo puedo decir, han aparecido las colaboraciones de cientos de creadores que admiro y respeto y no podría mencionarlos a todos por temor a que me faltara alguno. A propósito de ellos, que son quienes nutren este espacio editorial, invitamos para este número de aniversario solo a algunos, por razones de espacio; son quienes han colaborado con más frecuencia, todos han mandado sus textos desde aquel mes de junio de 2011 y de alguna manera siempre han estado presentes. La Gualdra es de ustedes, de quienes la leen y de quienes la alimentan cada semana con lo que envían para ser incluido, y yo no puedo estar más que agradecida con todos por creer en este proyecto.

Les pedí que hablaran del 10, con palabras e imágenes, y, además, que mandaran una imagen de ellos para que los lectores los conozcan y le pongan rostro a los nombres que nos han acompañado en este maravilloso periplo. Aceptaron todos, como siempre… y otra vez la emoción me embarga, porque hoy podemos afirmar también que La Gualdra la hacen personas no solo de Zacatecas, también colaboran con nosotros personas de distintos puntos del país y del extranjero.

Van diez cosas relacionadas con La Gualdra para cumplir con “mis diez”, hoy recuerdo especialmente: 1. Las más de 140 entrevistas que he realizado en este espacio editorial. 2. El premio de periodismo cultural en 2011 y el de la Asociación de Cronistas del Estado. 3. Los especiales de homenajes luctuosos que hemos hecho para artistas que se fueron en esta década (Alejandro Nava, Rafael Coronel, Amparo Dávila, Manuel Felguérez, Emilio Carrasco…). 4. Festivales internacionales de cine, música y teatro: Cannes, Berlín, Venecia; el de Festival jazz de Montreux, el Festival guitare sur scene y el Festival de Aviñón. 5. Los números especiales del Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde. 6. El recuerdo de los amigos fallecidos durante estos diez años; los nuevos amigos encontrados aquí y los que han permanecido. 7. Los conciertos de aniversario. 8. Los lectores, que nunca nos abandonan. 9. Las alianzas de colaboración realizadas con la Bienal FEMSA y con el INAH. 10. La Gualdra sobrevivió a la pandemia y hoy inicia su año 11, con salud.

Llegar hasta aquí no hubiera sido posible sin tener el apoyo de La Jornada Zacatecas, que ha sido nuestra casa editorial y un espacio pleno de libertad y hago énfasis en esto porque también debo agradecer la confianza que me han tenido sus directivos desde el primer día -gracias, Ray-. Agradezco también a Sandra, a Carlos y a Enrique, quienes han diseñado en diferentes momentos este suplemento que además es complemento de todo un esfuerzo editorial. La portada de este número es de Juan Carlos Villegas, quien siempre me ha acompañado en esta aventura, y en ella aparecen los personajes que también han salido junto a las distintas secciones de cine, literatura, artes plásticas, música, educación, antropología e historia, teatro, filosofía, libros, poesía, literatura y río de palabras.

Gracias, 10 veces gracias a todos quienes hacen posible que La Gualdra continúe. Empezamos con el año 11. Que Dios reparta suerte y salud para todos.

Que disfrute su lectura.