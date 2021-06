Anuncia Zaldívar consulta extraordinaria para que Corte decida sobre mandato

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. Foto cortesía SCJN / Archivo

Ciudad de México. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció que presentará una solicitud de “consulta extraordinaria” para que el Pleno de Ministros decida a la brevedad si procede o no la prolongación de su periodo en el cargo por dos años más.

La “consulta extraordinaria” es un mecanismo previsto en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, promulgada apenas ayer, para resolver los casos que la propia SCJN considera particularmente relevantes para su funcionamiento interno.

A diferencia de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, las “consultas extraordinarias” se resuelven por mayoría simple en del pleno de la SCJN, lo que significa que para invalidar el transitorio cuestionado tendrán que reunirse los votos de cuando menos seis ministros.

Zaldívar dio a conocer su decisión, luego de reconocer que el artículo Décimo Tercero transitorio de la reforma judicial, promulgado ayer, ha provocado “una situación de incertidumbre que daña la legitimidad del Poder Judicial Federal”.

En su comunicado, Zaldívar no se pronuncia sobre si aceptará o no la prolongación de su mandato, solo adelanta que dejará que será la propia SCJN sobre la viabilidad de esta medida que, subraya, no estaba incluida en la iniciativa que él mismo diseñó.

Zaldívar añadió que “en una democracia constitucional los conflictos se dirimen a través de los mecanismos que la propia Constitución establece para su defensa, los cuales deben interpretarse acorde a las circunstancias, de manera que se maximicen las posibilidades de control constitucional. Tenemos un tribunal constitucional autónomo e independiente que estará a la altura de esa responsabilidad.”

El ministro presidente afirma que el Poder Judicial Federal actuará con autonomía, imparcialidad e independencia para resolver este asunto.