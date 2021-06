Juan Carlos Basabe.

La Gualdra 482 / Décimo Aniversario

–Escribo sobre su panza chelera-. Junio 7.

Ayer voté temprano –Bicho no quiso ir hacerlo-. Salí con precauciones. Mantenemos la clausura sanitaria, tipo semáforo rojo. No acudimos al desfile del sábado. La pandemia obligó hacer otras formas para ser y convivir. Somos otra humanidad.

Antier cumplimos diez meses de ser pareja. A mí me emociona contar los días, las labores y los enojos. El viernes pasado, hicimos una escena. No quiso acompañarme a una presentación; llegó y no lo vi. Salí de la convivencia para ir a un acto privado de ZC. Regresé al depa y entonces ocurrió: reclamó… conversamos y ya.

El 10 (jueves) iremos a La Labor. Quiere conocer el mítico Hotel vintage. Estaremos hasta el domingo.

Aprovecharé la estancia para revisar los diarios. Luego romper y quemar las libretas del pasado. Son diez cuadernos.

Allá, el 10, iniciaré otro empastado. Lo compré con Julia. Por cierto, ella está orquestando una puesta en escena para los festejos de Ramón López Velarde. Este año se cumplen 100 años del fallecimiento del poeta. Hace 10 los Castrillón Abreu hicieron de lo suyo con el poeta.

Sigo con el libro de Margo Glantz [Yo también me acuerdo, sextopiso, 2014] me tiene entusiasmado. No es cronológico, las cápsulas son relatos de quien ronda 360 grados en una esfera. Marco a veces hace esos juegos en Facebook y en los artículos políticos.

En el viaje viene Marco. Sale, desde hace semanas, con un astrónomo francés muy joven. Bicho los presentó.

La exposición sobre La Commune de Paris sigue su ruta en redes. Nunca creí que Antonio [Castrillón Abreu] hiciera contra a su familia. Es buen cachorro… Nos queremos con sinceridad.

Cierro. Veremos la pelí de los 41 [El baile de los 41. Director David Pablos. Guion Monika Revilla. 2020].

* Zacatecas.