Zacatecas tendrá 20 casillas especiales con mil boletas cada una: INE

En la capital, una de las casillas especiales se ubicará en la Casa Municipal de Cultura ■ foto: andrés sánchez

■ Se ubicarán en Calera, Concepción del Oro, Fresnillo, Guadalupe, Jalpa, Jerez, Juan Aldama, Loreto, Ojocaliente, Pinos, Río Grande, Sombrerete, Tlaltenango y la capital

Zacatecas tendrá 20 casillas especiales con mil boletas cada una, para los cargos que se estarán eligiendo durante la jornada del 6 de junio. El cómputo especial de estas casillas determinará por cuáles podrá sufragar cada persona que llegue y esto dependerá totalmente de la situación geográfica de cada votante.

Las casillas especiales se instalarán, acorde al Instituto Nacional Electoral (INE), en Calera, Concepción del Oro, Fresnillo, Guadalupe, Jalpa, Jerez, Juan Aldama, Loreto, Ojocaliente, Pinos, Río Grande, Sombrerete, Tlaltenango y la capital, y estarán funcionando durante el horario normal de todas las casillas, pero este año se decidió otorgar mil boletas a cada una, en lugar de las 700 que se dieron en los pasados comicios, esto con el objetivo de evitar que se terminen y haya quien no pueda ejercer su voto.

En apariencia, todas estas casillas serán iguales a las normales que se instalarán en todo el estado, pero las especiales tendrán un sistema de cómputo ideal para conocer qué boletas le corresponden de acuerdo con el lugar del que proviene y en el que está ejerciendo su voto y que no haya algún tipo de confusión en este aspecto, ya que una persona no puede votar por un diputado local que no sea del distrito que le corresponde, lo mismo que para un diputado federal que no le corresponde según el área en la que se encuentre.

Considerando esto, habrá quienes no puedan votar por ninguno de los representantes en cierta casilla por las condiciones geográficas del votante; un ejemplo sería quienes sean de lugares ajenos al estado e intenten votar en alguna de las casillas especiales que se instalarán en Zacatecas, pero aquellos que sean originarios de cualquier municipio o comunidad dentro de la entidad podrán, por lo menos, emitir su voto por la gubernatura.

La casilla especial del municipio de Calera estará instalada en la presidencia municipal; la de Concepción del Oro en el Hotel Las Flores, frente al destacamento de la Guardia Nacional; las tres de Fresnillo estarán en la Central de Abastos, el Teatro González Echeverría y la Central de Autobuses; las de Guadalupe se instalarán en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, el Pórtico de la presidencia municipal y la Casa de la Cultura Municipal.

En Jalpa se instalará en los Portales de la presidencia municipal; Jerez pondrá la casilla especial en la central de autobuses, a espaldas de las instalaciones del INE del municipio; Juan Aldama en la promotora hotelera Ojo de Agua; en Loreto, en el auditorio municipal; en Ojocaliente, en la Escuela Secundaria Federal “Ignacio Zaragoza”; la de Pinos estará en el Portal Juárez, frente al monumento a Hidalgo.

La de Río Grande estará en la Escuela Primaria “Baja California”; en Sombrerete se ubicará en las instalaciones del Servicio de Limpia Municipal; en Tlaltenango será a 20 metros del Arroyo El Xaloco; y las de la capital estarán en el Mercado González Ortega, la Casa Municipal de Cultura y en la Central de Autobuses.