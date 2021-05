Resolución de Sala Superior demostró lo que siempre defendimos: la dignidad y la justicia: Ulises e Iván

■ Los agresores de mujeres no deberían estar en las boletas electorales: Ruth Calderón

Luego de ser avalado su registro como candidatos a diputado local y a presidente municipal de Zacatecas, respectivamente, Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago Beltrán afirmaron que la resolución de la Sala Superior Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación demostró “lo que siempre defendimos: la dignidad y la justicia”.

Ulises Mejía, candidato a diputado por el Partido Encuentro Solidario (PES), manifestó que “el movimiento, después de muchas marchas, bastantes ruedas de prensa, asambleas informativas, ha triunfado. Y ha triunfado en Zacatecas para que los capitalinos puedan decidir libremente quién será su próximo diputado local y quién será su próximo presidente municipal”.

A pesar de que la negativa a su registro como candidatos y de que se les impidió realizar campaña durante varias semanas y de que no pudieron llamar al voto ni mostrar sus rostros en la publicidad, “estamos convencidos de que el trabajo honesto vence estas injusticias”.

Aseguró que De Santiago Beltrán es el candidato indicado para la alcaldía capitalina, pero tendrá la responsabilidad, junto de los integrantes de su planilla, de dar seguimiento al trabajo que se realizó en los últimos años.

Mejía Haro se refirió al ex secretario de Finanzas y actual candidato a alcalde de Zacatecas, Jorge Miranda, quien, “después de desplazarme de Morena y llegar mediante una imposición, dice que no se hizo buen trabajo en la capital cuando antes me decía lo contrario”.

Desde la Legislatura, dijo que hay muchos temas que se deben revisar, entre ellos identificar cómo se endeudó el estado, quienes fueron los responsables y cómo se reestructuró la deuda de más de 8 mil millones de pesos en la actual administración

Por su parte, De Santiago Beltrán indicó que “era un contrasentido que, quienes deciden quienes pueden participar o no participar con base en documentos y no con base en un análisis de las acciones, lo hicieran de manera muy subjetiva y que calificaran que habíamos perdido nuestro modo honesto de vivir cuando hay personas con sentencias penales que son candidatos”.

Lamentó que la violencia política de género haya sido utilizada para retardar la autorización a su registro como candidatos, pero “ojalá que, con esta rigurosidad con que se trató nuestro caso, se traten todos, para que no se vulneren los derechos de las mujeres y tampoco que no se vuelva a utilizar para eliminar a adversarios políticos”.

Convocó a la población de Zacatecas a sumarse a si movimiento y a participar en el PES, porque “no somos ingenuos y sabemos que seguirán intentando seguir poniendo piedras en el camino y seguramente habrá impugnaciones, pero estamos preparados para ello porque tenemos el respaldo popular”.

Responde Ruth Calderón

Mediante sus redes sociales, Ruth Calderón Babún manifestó que los agresores de mujeres no deberían estar en las boletas electorales ni en algún otro lado, al conocer el fallo a favor de Ulises Mejía e Iván de Santiagi.

Expuso que “nuevamente y hoy en especial caso quiero solidarizarme con todas las mujeres que en México vivieron o viven violencia en cualquiera de sus modalidades. Hoy siento en carne propia lo que es ser víctima de violencia por partida doble”.

“Primero lo fui, por lo que la ley estipula como Violencia Política de Género, sólo por no prestarme a caprichos, ocurrencias, abusos y no ser sumisa, el alcalde y su equipo denigraron mis funciones como síndica y se metieron con mi persona, intentaron denigrarme como mujer. No lo lograron. Además de la violencia política de género a la que fui sometida, hoy soy revictimizada por las instancias electorales y se me vuelve a agraviar como mujer por dejar impunes a mis agresores”, agregó.

“Este posicionamiento no es electoral, no pretendo poner en el centro de la discusión un tema tan sensible, rebajándolo a política vulgar, pero he de confesar que estoy profundamente dolida y lastimada como mujer, como madre, como esposa y como servidora pública. Hoy para mí es un día muy triste, en un país donde a diario acosan, lesionan física y moralmente desaparecen y asesinan a mujeres, es una muy mala señal que la madre de la corrupción, es decir, la impunidad, prive aún en nuestra sociedad y en sus instituciones”, puntualizó.