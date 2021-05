Parece ser que en el Poder Judicial está el enemigo: Marina

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el almirante Rafael Ojeda Durán se refirió a las complicaciones que enfrentan para cerrar sus investigaciones, por ejemplo, contra ‘narcos’. Foto La Jornada

Ciudad de México. Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, dijo que es penosa la actuación de algunos jueces cuando colocan obstáculos a los operativos y detenciones de presuntos narcotraficantes, al grado que los juzgadores parecieran los enemigos.

“Hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, que parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos”, señaló el almirante cuando explicaba las dificultades a las que se enfrentan para cerrar sus investigaciones y consignar, por ejemplo, a probables traficantes de fentanilo, quienes ahora están metiendo esa peligrosa droga no sólo por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, sino más al norte del Pacífico, por Ensenada y Guaymas.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional se le preguntó acerca del crimen organizado, en particular procedente de China, que trata por todos los medios de burlar la vigilancia.

Incluso más adelante el general secretario, Luis Cresencio Sandoval, presentó un cuadro comparativo del potencial económico de la sustancia: mientras que para tener un kilo de mariguana deben pasar hasta seis meses, y obtener por ello 110 dólares, en la elaboración de 20 mil pastillas de fentanilo se necesitan apenas dos horas, y se logra una utilidad aproximada de 195 mil dólares, dijo.

El almirante Ojeda reveló el hallazgo en la víspera, en Guaymas, de una carga de metanfetaminas en líquido, transportada en sacos de carbón, que iba a ser llevada a Barcelona.

Advirtió que están en pleno seguimiento técnico de todo el entramado, a fin de no darse por satisfechos sólo con decomisar la droga, sino ubicar toda la red, motivo por lo cual no podía dar más información a la prensa, aunque sí establecería coordinación con España para “ir cerrando el círculo”.

“Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque, si no, las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo porque, si no, se nos van.”

Y en ese sentido dijo que daba “hasta pena que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”.

Es tal la problemática para demostrar los ilícitos ante las fiscalías y juzgados, que las fuerzas armadas preparan una reforma legal para ampliar la lista de sustancias identificadas como precursores químicos utilizados para la producción de metanfetaminas y fentanilo. El proyecto, dijo, se dará a conocer en un par de meses.

Totoaba

Ante el combate al tráfico de la totoaba, especie endémica del mar de Cortés y en peligro de extinción, aseguró que “esto es un trabajo que se requiere algún determinado tiempo para llegar a consolidar ciertas situaciones que nos puedan ayudar a llegar a las detenciones”.

Sobre la presencia de la mafia china en la captura ilegal de totoaba, indicó que ser trata de un grupo que “tiene su mayor fortaleza en Mexicali, y de ahí para arriba. Hay muchas autoridades coludidas, entonces es un trabajo que se debe hacer con mucho cuidado para tener resultados”.