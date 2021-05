Me siento satisfecho y tranquilo con mi gestión: Alejandro Tello

El gobernador Alejandro Tello Cristerna ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Respondió al llamado “decálogo del terror” de Ricardo Monreal Ávila

■ Cuestionó sobre cómo el ahora senador también contribuyó al problema de las deudas estatales e institucionales

■ “Yo sí puedo ponerme a discutir las finanzas de Zacatecas un debate frente a frente, abordando todos los temas manifestados en el decálogo ya mencionado”

El gobernador Alejandro Tello Cristerna respondió al llamado “decálogo del terror” del senador Ricardo Monreal Ávila, cuestionando sobre cómo él, Monreal, también contribuyó al problema de las deudas estatales e institucionales; lo anterior sucedió durante el noticiero “Sin Pelos en la Lengua”, con Gustavo Goytia.

El comentario se dio tras asegurar que la siguiente administración “va a tener un gran paquete” debido a la realidad económica que enfrenta el estado, debido a los manejos de la administración actual, así como de gobiernos pasados.

En este sentido, el titular del Ejecutivo señaló que “cada quien sabe qué hizo en su momento, y si se busca hablar de temas en específico, como la problemática del Issstezac, cuestionó ¿qué hizo Monreal, qué hizo Amalia, qué hizo Miguel Alonso?”, además de su persona.

En respuesta, sostuvo que se siente satisfecho y tranquilo con su gestión y lo logrado, a pesar de que “el estado se ha ido deteriorando desde hace décadas”.

A lo anterior agregó que él “sí puede ponerse a discutir las finanzas de Zacatecas un debate frente a frente”, abordando todos los temas manifestados en el decálogo ya mencionado.

Hablando un poco de las problemáticas enlistadas en este último, precisó que el magisterio, en tema de pagos logró, con mucho apoyo, que el déficit se cubriera, continuando con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), reconoció que no tiene “una solución de un día a otro”, y aunque “va saliendo, tomará tiempo, incluso años” por el tema de retiro y pensiones; es la misma situación en el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), indicó.

Sobre el Issstezac, resaltó que la institución tuvo manejos “discrecionales, por eso se han hecho auditorías”, además de decisiones que no comparte, por lo que “viene una reforma que ya no le tocará”, pues no hay condiciones para discutir y dictaminar un tema tan importante al final de un gobierno, aseguró.

A pesar de lo anterior, el mandatario afirmó que desea el mayor de los éxitos a quien llegue a la gubernatura, “por Zacatecas”, concluyó.

-La respuesta a Monreal se dio a partir de las declaraciones que éste hizo durante su más reciente presentación de libro en Zacatecas, donde enumeró al que denominó “decálogo del terror”, donde, entre otros temas, trató a los que en esta ocasión dio respuesta Tello Cristerna.