Poder Judicial seguirá defendiendo los DH y la Constitución: Zaldívar

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar. Foto La Jornada / Archivo

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar, señaló a través de su cuenta de Twitter que los jueces y magistrados federales seguirán defendiendo los derechos humanos y la Constitución, y que se defenderá su autonomía.

“La función de las y los jueces federales es defender los #DDHH y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia”, señaló Zaldívar.

Algunos funcionarios señalaron que podría tratarse de una respuesta a lo señalado por el almirante José Rafael Ojeda, quien dijo durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que el gobierno federal realiza una indagatoria relacionada con el decomiso de drogas en el Puerto de Manzanillo:

“Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque, si no, las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo porque, si no, se nos van.

“Hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, que parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos”, dijo el almirante.

A este respecto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial de la Federación emitieron un pronunciamiento en el que sostienen: “ante las serias implicaciones que pueden tener las palabras expresadas esta mañana por funcionarios de otro Poder del Estado, la ANMCJDPJF se ve en la necesidad de aclarar que las y los juzgadores federales no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente a la Constitución y actúan en defensa de los derechos Humanos de las personas”.

Se debe recordar que el pasado 14 de abril un juez federal decretó vinculación a proceso en contra de 30 integrantes de la Secretaría de Marina, que fueron acusados de incurrir en violaciones a derechos humanos, tortura y desapariciones forzadas cometidas en el estado de Tamaulipas.