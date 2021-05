El desastre ecológico del Río Sonora, “expediente abierto”: AMLO

La secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Foto La Jornada

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló hoy que el desastre ecológico de el Río Sonora, ocurrido hace 16 años, es un “expediente abierto”.

El 6 de agosto de 2014 ocurrió un derrame de sulfato de cobre acidulado en el Río Bacanuchi , afluente del Río Sonora, causado por una fuga en una válvula en un tanque de procesos del complejo minero Buenavista del Cobre, en Cananea Sonora.

Según el reporte presentado hoy en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional por la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, se contaminaron 288.8 kilómetros del Río Sonora, con la afectación a más de 22 mil personas, así como la presencia de metales pesados en agua, frutas, hortalizas y lácteos.

Luego de que en diciembre de 2016 esa dependencia concluyó que los objetivos del fideicomiso creado para reparar los daños (por dos mil millones de pesos) estaban cumplidos y le devolvieron a la empresa 800 millones de pesos, la Suprema Corte atrajo un amparo a los afectados.

El 15 de enero de 2020 la Corte sentencia a emitir una nueva determinación respecto al cumplimiento de las medidas correctivas del derrame, que incluya una reunión pública para informar a los afectados.

Esta reunión, dijo Albores, se realizará el 22 y 23 del mes en curso, en Ures.

Al respecto, el Presidente López Obrador dijo: “Se puede resumir con lo que informó la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, es un expediente abierto, en unos días más se realizará la reunión en Ures, para continuar con la investigación, como lo señala la Suprema Corte.

“Vamos hacia adelante, ya María Luisa tiene este encargo y va a informar periódicamente “.

En el informe de la Semarnat se indica que de 2006 a 2018 la industria minera extrajo más de mil 059 toneladas de oro, equivalente a casi seis veces lo extraído en 300 años de conquista y la colonia (182 toneladas).

Asimismo, 48 mil 626 toneladas de Plata, más de 90 por ciento de lo que la corona española pudo extraer en tres siglos.

“Tan solo en 2015 se extrajeron más de 123 toneladas de oro .

“Durante el periodo neoliberal alrededor de 75 por ciento de las concesiones mineras se otorgaron a empresas extranjeras”, se indica en el reporte.

En el acumulado histórico – precisó- un equivalente a más de la mitad de territorio mexicano, 117.6 millones de hectáreas ha sido concesionado a mineras.

La superficie vigente de concesiones mineras es de 21 millones de hectáreas, extensión similar al estado de Chihuahua.

Hay 503 proyectos en etapa de exploración, 96 en producción, 49 en etapa de desarrollo; 523 proyectos detenidos y en revisión, y seis operaciones mineras cerraron.

“El 11 por ciento del territorio del país está concesionado a actividades mineras hasta por 50 y 100 años”.

ASESORÍA BOLIVIANA

En cuanto al futuro de los yacimientos de litio en el país, informó que se solicitó asesoría a Bolivia y pronto se informaran los resolutivos.

“Vamos a tener ya un diagnóstico y una propuesta pronto.

“Con la visita del presidente de Bolivia, Luis Arce, se acordó que por la experiencia que ellos tienen de ese mineral que nos ayudaran a analizar qué es lo que es más conveniente para la nación.

“Ellos tienen experiencia en la explotación de litio y se le encargó a Tatiana Clouthier establecer comunicación con las autoridades de Bolivia y ya se avanzó en un primer estudio y yo creo que pronto vamos aquí a exponer la política que va a aplicar el gobierno de México”, indicó.

Se trata – añadió- de una explotación nueva, no es petróleo, no es gas, no es oro, Plata, metales precisos.

“No, es algo nuevo, de mucha utilidad por el desarrollo de la tecnología del mundo”.