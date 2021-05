La Gualdra 479 / Río de palabras

Pájaros y más pájaros revolotean en mi cabeza, se acercan, se alejan, me producen mareos. Me dicen cosas con sus trinos en un lenguaje que entiendo… pero cómo es eso posible, si son pájaros y yo aún hasta hace unos días sentía que me comportaba como un humano. Una persona normal, eso decía. Común y corriente, reiteraba. Pero hoy no sé, no creo poder seguir afirmándolo. Porque los pájaros me hablan cuando se acercan, me dicen cosas que me resultan más coherentes, más cargados de sentido. Cosas como que deje atrás todo; que le retire de las presiones, de las molestias, del alpistle nuestro de cada día, que deje la comodidad… que me vaya a volar con ellos. Revolotean, revolotean y cuando se alejan me da ganas de irme con ellos. Tal vez esta noche sí emprenda el vuelo. Tal vez pueda abrir esta jaula, ya tengo una idea de cómo hacerlo y, ahora sí, me vaya a la libertad con ellos.