Claudia Anaya tiene las cualidades de una gran estadista: Beatriz Paredes

Estamos en el umbral de un nuevo Zacatecas, “la tierra de los horizontes infinitos y de los contrastes entre sus amaneceres y sus ocasos; la tierra de Francisco Goitia, la tierra de los Coronel y la historia va a registrar: la tierra de Claudia Anaya”.

“Mi conciencia ha vivido más años que los que llevo sobre la tierra. Soy un espíritu viejo y en las últimas dos décadas no he conocido a nadie que me impresionara más que Claudia Anaya”. Así se expresó Beatriz Paredes, quien ha alternado con figuras como Michelle Bachelet, Dilma Rousseff o Michel Obama, y quien reconoció en Claudia Anaya todas las cualidades de una verdadera estadista.

Agitando ramos de gobernadora, las mujeres que abarrotaron el Palacio de Convenciones manifestaron su enérgico rechazo al machismo y la misoginia, y dejaron en claro su apoyo más férreo al proyecto que encabeza Anaya.

Siempre con sana distancia de por medio, las congregadas escucharon con atención el mensaje de su abanderada. “Las mujeres seremos el pilar de nuestro futuro gobierno”, dijo la representante de la coalición Va por Zacatecas.

La candidata agradeció la presencia de la senadora Beatriz Paredes, Angélica de la Peña y Blanca Alcalá, y también reconoció el trabajo de las mujeres que participaron en la elaboración de las propuestas dirigidas especialmente al sector femenino, las cuales se cristalizarán en el fortalecimiento de los programas con perspectiva de género en la aplicación de las políticas públicas y acciones afirmativas, una de las cuales consistirá en dar a las mujeres tasa preferencial a través de los créditos de Fondo Plata.

Anaya se pronunció por un Zacatecas sin desigualdades, “porque las mujeres estamos más cerca de la desigualdad; estamos más cerca de la pobreza; sin injusticia, porque las mujeres siempre estamos más cerca de las injusticias, siempre estamos más cerca de la falta de oportunidades educativas y laborales”.