Personas con discapacidad exigen al Trijez que se respeten las cuotas a minorías en las candidaturas

Luego de que integrantes de la comunidad LGBT+ se presentaran en las instalaciones del Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas (Trijez) para exigir que se respeten las cuotas a minorías en las candidaturas, en el mismo sentido lo hicieron Néstor Camacho y Juan Ricardo Velázquez, aspirantes a diputados federales por la circunscripción 2, originarios de Aguascalientes y quienes han sentado un precedente porque al pertenecer al sector de personas con discapacidad, lograron también a golpe de sentencia, seguir en el proceso electoral gracias al tribunal zacatecano.

Camacho refirió que en Aguascalientes el tribunal local dictaminó que el partido político al que pertenece (PRI), tiene el derecho de autodeterminar a quién y cómo postula, resolución que confirmó la Sala Regional del Tribunal de Justicia Electoral del Poder de la Federación con sede en Monterrey, por lo que acudieron a la instancia de Zacatecas para pedir que se les permita a los hombres de un grupo minoritario acceder a los primeros espacios de representación.

“En la Sala Superior ya tuvimos varios recursos y hubo un voto personalizado con uno de los magistrados, en el que hizo un razonamiento, un análisis jurisprudencial convencional, y señaló que para que garantices la equidad de género, se tiene que permitir que los hombres que pertenecen a los grupos mayoritarios cedan los espacios a quienes pertenecen a minoritarios para generar condiciones de igualdad”, dijo Camacho.

No obstante, denunció que los partidos políticos no tienen la voluntad, en sus usos y costumbres, que las mujeres accedan a la participación política y mucho menos a los cargos públicos, sin embargo, con los huecos que se han generado por las cuotas, los partidos han priorizado dárselas a mujeres, pero al hacerlo, discriminan también a los hombres que pertenecen a una minoría, porque no los quieren en los espacios de representación.

“Hoy venimos a decirles a los hombres que pertenecen a las mayorías, nos cedan los espacios a los de las minorías. El tribunal de Aguascalientes no me quiso dar esa oportunidad a Juan y a mí, Zacatecas sí lo hizo. Queremos decirle a la Sala Monterrey que confirme esta sentencia porque es la única manera en la que vamos a poder generar congresos accesibles, plurales y representativos”, sentenció.

“Hoy en día, el ejercicio público no puede funcionar si no estamos al cien. En el caso de nosotros, las personas con discapacidad, tenemos necesidades especiales que no las pueden comprender ni asimilar las personas convencionales, tan es así que en este espacio público no podemos tener accesibilidad. Pedimos que se visibilice a estos grupos y que se nos dé la elección de llegar a los cargos de elección popular, porque nosotros que conocemos la posibilidad de nosotros, podemos generar la legislación que transforme las condiciones de vida”, concluyó.