Sala del TEPJF revoca inscripción de Mejía y De Santiago en padrón de personas sancionadas

Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago Beltrán, candidatos por el Partido Encuentro Solidario ■ FOTO: CORTESÍA

■ Se les acusaba por violencia política de género

■ Señala que se violentó el principio de irretroactividad de la ley, siendo inconstitucional dicho ordenamiento dictado por el tribunal local de Zacatecas

■ No es cierto que ya se pueden registrar como candidatos y por tanto es una mentira: Ruth Calderón

La “novela” capitalina con Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago Beltrán se niega a finalizar, esto luego de que ayer se comunicó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la inscripción de los aspirantes del Partido Encuentro Solidario en el Padrón de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género, por lo que podrían estar presentes en la contienda electoral.

Esto luego de que se llevó a cabo una sesión pública ayer en la que con mayoría de cinco votos a favor y dos en contra, se revocara la instrucción que dieron los magistrados del Tribunal Local del Estado de Zacatecas el pasado 2 de abril, en la que se ordenó dar vista al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para que se inscribieran en el Padrón Nacional de Personas Sancionadas a los ciudadanos Iván de Santiago y Ulises Mejía Haro, motivo por el cual el IEEZ negó sus registros como candidatos.

Dicha resolución se revocó, según un comunicado, debido a que se violentó el principio de irretroactividad de la ley, siendo inconstitucional dicho ordenamiento dictado por el tribunal local de Zacatecas, por lo que a 25 días de que termine la elección Ulises Mejía Haro, quien se registró para diputado local por el primer Distrito, e Iván de Santiago Beltrán, registrado para presidente municipal por la capital, ambos por el Partido Encuentro Solidario (PES), pronto estarán presentes en la contienda electoral.

En sus redes sociales oficiales, Ulises Mejía Haro simplemente publicó un mensaje con su fotografía en la que se lee “El secreto del triunfo es jamás rendirse”, mientras que Iván de Santiago Beltrán agradeció en sus redes sociales a los zacatecanos por no dejarlos de la mano, esto para informar que la Sala Superior del TEPJF dejó sin efecto parcialmente la sentencia “viciada y tendenciosa del TRIJEZ” con la que pretendió inscribirlos en el padrón de personas sancionadas por Violencia Política de Género. “¡Ganamos el juicio!”, celebró.

Reacción de Ruth Calderón

Con respecto a la resolución del hoy (miércoles), emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es mi derecho señalar:

1.- Que la citada resolución, aprobada por mayoría, sólo tiene el efecto de quitar del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, a los sancionados Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago Beltrán. Y digo sancionados porque ya es cosa juzgada el hecho de que cometieron actos tipificados como Violencia Política de Género contra su servidora. Eso fue lo único que determinó el Tribunal Electoral. El señalar que ya se pueden registrar como candidatos no es cierto y por tanto es una mentira, porque tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el propio Tribunal, han determinado que quien ejerce Violencia Política de Género incumple con el requisito constitucional y legal de contar con un MODO HONESTO DE VIVIR. Por ellos ni Ulises Mejía Haro ni Iván de Santiago Beltrán serán candidatos.

2.- Como mujer que sufrió actos de violencia de género, me lastima que se intente ver esta resolución como un triunfo de quienes fueron condenados por actos que lastiman y dañan la integridad de las mujeres en su conjunto, nadie puede festejar que quienes han sido condenados en todas las instancias por ejercer violencia de género, estén haciendo campaña sin haberse plantado a ofrecer disculpas por sus actos. Estos hechos son reprobables y nadie puede aplaudirlos. Como mujer me indigna que la violencia se normalice y que en las actividades políticas de los sancionados Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago, se le mienta a la ciudadanía haciéndole creer que ya ganaron. No amigos, pierde la política y pierde Zacatecas. ¡Que no te engañen Ulises e Iván porque, así lo dijo el Tribunal, NO VAN!