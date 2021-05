Samuel Herrera afirma que ya trabaja en proyecto para fortalecer los Ramos 28 y 33

Samuel Herrera Chávez, candidato a la diputación federal por el Distrito 4 por el PT ■ foto: miguel ángel núñez

■ Asevera que quiere apoyar las iniciativas del Presidente, como la Ley de Hidrocarburos

Samuel Herrera Chávez, candidato a la diputación federal por el Distrito 4 por el Partido del Trabajo (PT), está buscando impulsar el proyecto de nación para construir la felicidad y bienestar de la gente, basándose en la democracia, para generar una revolución pacífica y conquistar los gobiernos, para que estén cercanos a la gente y ampliar sus derechos.

Buscará también fortalecer a la sociedad civil a través de las distintas organizaciones para que se exijan derechos y se haga el esfuerzo conjunto de crear un mejor país para los mexicanos, en el que se tengan todos los derechos garantizados y poder hablar de la verdadera democracia.

Mencionó que ya ha tenido grandes logros dentro de la Cámara de Diputados y espera que esta vez la gente también confíe en su trabajo y pueda seguir impulsando un proyecto de nación en conjunto con el Presidente de la República, tales como cuando participó en la aprobación de la creación de la pensión permanente para adultos mayores, personas discapacitadas y las becas para estudiantes de distintos niveles, por lo que seguirá apoyando estas iniciativas importantes.

Participó en proyectos de ley en materia de seguridad como el que fue el de la Guardia Nacional, así como contribuyó en hacer que la extorsión y el robo a casa habitación sean considerados como delitos graves. Asimismo, en materia de corrupción, apoyó la iniciativa de que la compra de votos sea considerada como fraude electoral, pero también en economía y otros aspectos.

De llegar a la Cámara de Diputados, ya está trabajando en un proyecto para Zacatecas, con el que buscará fortalecer los Ramos 28 y 33 para dar más recursos al estado y a los municipios; así como fortalecer el ámbito educativo, aumentando la nómina educativa. Por otro lado, buscará dar más poder a los municipios, reformando la estructura de la Ley Orgánica, pero también para que sean parte del plan de desarrollo y se fortalezcan en materia fiscal. También tiene proyectos en materia de seguridad y participación ciudadana; buscará seguir impulsando la Ley de Protección Animal, que es revolucionaria por la cantidad de reacciones que ha tenido en redes sociales.

Pero Samuel Herrera también quiere apoyar las iniciativas del Presidente, como la Ley de Hidrocarburos, que considera importante, en especial ahora que se han tenido tantos problemas en este aspecto en todo el país.

La carrera electoral todavía tiene un mes por delante antes de que se lleven a cabo las elecciones, por lo que el candidato del PT seguirá haciendo su campaña como hasta ahora y como hasta ahora, seguirá visitando a la gente, recorriendo las calles y avenidas de los municipios y comunidades que conforman el Distrito 4, caminando casa por casa; le gusta hacer este tipo de campaña porque de esta manera puede dialogar con la gente y darse cuenta de las necesidades que tiene la gente y poder dar solución a sus problemáticas.

Herrera también aseguró que por el momento no se ha encontrado a sus contrincantes en sus visitas a los hogares de la ciudadanía, mencionando que los ha visto muy ausentes en este proceso, pero sabe que es porque se encuentran en situaciones bastante incómodas, porque él no ha tenido miedo de denunciar que hay candidatos en la contienda que no pertenecen al distrito, que no conocen las necesidades de la gente en él, mientras que a Samuel Herrera ya lo reconocen por el trabajo que ha hecho y confían en él, sin mencionar que tiene contrincantes que no han sido muy honestos y se han visto involucrados en actos de corrupción y es precisamente esto contra lo que quiere luchar, por lo que siempre seguirá trabajando en contra de esto.