El rap me atrapó por “lo paradójico y libre que llega a ser”; he escuchado “letras que rayan en la poesía”: Jigsone

El rap me atrapó por “lo paradójico y libre que llega a ser. Ningún otro género musical tiene la libertad creativa que puede haber en el rap; se puede hablar literalmente de todo sin la necesidad de seguir una estructura, lo cual mucha gente sumergida en este género no aprovecha. Para mí, resulta paradójico que una música tan fácil de realizar pueda llegar a ser tan compleja. Se puede rapear sobre un ritmo, sobre una temática superficial, o puedes juntarte con una banda de jazz y rapear sobre filosofía. He llegado a escuchar letras que me sorprenden tanto; rayan en la poesía”.

Con estas palabras, el joven zacatecano Sergio Sarmiento Rosales, cuyo nombre artístico es Jigsone, expresó en entrevista exclusiva el motivo por el que el género del rap lo atrapó, y más aún, la cultura del hip hop, de la que dijo admirar “el apoyo y respeto que puede llegar a existir. Hay una frase del rapero español Zatu que dice algo relacionado: ‘Sólo por ser rapero otro rapero te ofrece su casa’, y la verdad es que muchas veces sí aplica”.

Aunque también admite haber escuchado composiciones de rap cuya letra “es sólo una palabra repetida muchas veces”, Jigsone mencionó que en el género del rap, “a lo largo de mi vida he escuchado mucho a Juaninacka, rapero sevillano. Cuando era más joven me costaba entender toda la letra de sus canciones. Con los años entendí y me identifico mucho con él. Otros raperos son Nas, de Estados Unidos; Metrik Vader, de México, y una mención especial al Piezas, de España, (pues) los últimos trabajos que ha sacado me han dejado pensando cómo alguien puede ser capaz de escribir así, al mismo tiempo que tiene una producción musical envidiable”.

Jigsone estuvo involucrado en la cultura hip hop desde los 15 años. En ese entonces, se introdujo al grafiti. Al tener 18 años, “quería ser beatmaker, lo cual logré, (pero) lo dejé un poco de lado, porque es difícil hacer de todo. También llegué a intentar ser Dj, pero aún me falta muchísima práctica”.

El nombre artístico Jigsone está “inspirado en el protagonista de la saga de películas de Saw: John Kramer, conocido como Jigsaw”.

Sergio recordó que cuando era más joven, disfrutaba mucho las películas de Saw, y detalló que “más allá del concepto del terror que propone, me atraía cómo el protagonista podía poner en jaque a cualquiera con la inteligencia, además de que el mensaje de ‘valora tu vida’ me hizo reflexionar”.

Tal mensaje de “valora tu vida” es notorio, por ejemplo, en la pieza de Jigsone titulada Hogar, dulce hogar, una de las alrededor de 100 canciones que ha compuesto este músico. Otras son Desde ese día todo cambió, La misantropía como humanismo abstracto, y, las más recientes, Khátharsis y Marla.

Al escuchar Hogar, dulce hogar, puede percibirse el relato de un entorno, de la inseguridad o violencia vividas en la actualidad y, junto a ello, de un anhelo a la libertad, pero también, se percibe una invitación a valorar la vida (como lo mencionó antes Sergio al referir por qué su gusto por Saw), un llamado a la esperanza ante esta situación y el recuerdo de quienes se han ido del mundo terrenal.

Al respecto, Sergio comentó que “la canción en sí habla de todo lo que en ese momento me afectaba. Crecí en la ciudad cuando no era tan peligrosa. Llegó un momento en el que todo se volvió peligroso. Después asesinaron a un amigo que sólo estaba paseando y fue un detonante; después, a otro que sólo estaba trabajando”.

Por otro lado, la pieza Desde ese día todo cambió deja entrever una lucha interna por parte de su autor, así como un jaloneo entre tener y no tener esperanza, y una referencia hacia el egoísmo social.

Al respecto, Sergio comentó que en “esa canción intenté hacer algo más abstracto, con metáforas y referencias, pero haciendo algo personal. También quería entrar sobre el autoconocimiento que a veces nos asusta un poco. En esa etapa tenía una perspectiva pesimista de la vida en general”.

Sergio escribe inspirado en eventos que vivió, libros que leyó, películas que vio. En este sentido, también involucra ramas del conocimiento como la filosofía. “Me logré conectar con algunos filósofos como (Friedrich Wilhelm) Nietzsche o (Jean-Paul) Sartre, y obras como El origen de la tragedia hicieron que me interesara más en la mitología griega”.

De esta manera, su pieza titulada La misantropía como humanismo abstracto posee un tono especialmente filosófico; revela una introspección de su autor; junto a ello, aparecen samples que son fragmentos de la película El día que Nietzsche lloró, del director Pinchas Perry, basada en un libro homónimo.

Dentro de la filosofía, Sergio admira a Nietzsche, a Sartre y, “a pesar de las controversias y lo que puede llegar a pensar mucha gente, a (Marqués de) Sade”; de este último, “admiro muchas de sus reflexiones, aunque no comparto muchas de sus ideas”.

Jigsone ya cuenta con un disco semiprofesional, mismo que puede ser escuchado en Spotify. Éste se llama La misantropía como humanismo abstracto y se integra de 12 tracks más un bonus oculto en la última canción. Sin embargo, este álbum no contiene la canción homónima.

En otros trabajos, Sergio realizó, junto a César Du (rapero fresnillense y amigo de años de Sergio), un EP de seis canciones con un bonus track, el cual se titula Historias para no dormir, ya disponible en todas las plataformas digitales. Asimismo, prepara un disco del rapero fresnillense Jules Johnson, donde es coproductor, además de que soltará alguna canción por YouTube.