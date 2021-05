¿Cómo creen que me quedaré callado con la compra de votos?: AMLO

El presidente López Obrador mostró propaganda del candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León. Foto La Jornada

El presidente se dirigió a la población, “¿cómo creen que me voy a quedar callado?”, al confirmar que el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, ofrece dinero (mil 500 pesos bimestrales) a cambio del voto y apoyo a su favor.

Ayer dio a conocer que el martes leyó en un tuit el ofrecimiento de De la Garza, y ordenó a sus empleados que confirmarán si se trataba de algo verdadero o falso.

Hoy, antes de concluir su conferencia de prensa en Palacio Nacional, preguntó si le habían confirmado el dato. Le dijeron que si, y replicó: “Sí es cierto, ándale, el candidato del partido del norte, del partido conservador”.

Y entonces se refirió a si mismo, a su lucha democrática: “el presidente que viene de una lucha de años por la democracia, que no denuncie esto porque es una injerencia en lo electoral: ¿qué no todos los mexicanos tenemos derecho a hacer realidad la democracia?”

Y así, se dirigió a quienes le seguían en ese momento en la transmisión en Palacio Nacional durante la conferencia de prensa: “cómo creen que me voy a quedar callado si esto es lo que más ha dañado, cómo me voy a quedar callado con la compra del voto. ¡Pues no! Si hay acciones fraudulentas se tienen que denunciar.”

Y así reafirmó su desprecio y crítica a la autoridad electoral. Incluso pregunto con el tono elevado: “¿para qué tenemos la fiscalía de delitos electorales?”

Una vez que se proyectó una imagen de un periódico, con la información de su señalamiento al candidato De la Garza, sugiriendo que López Obrador violaría veda, respondió:

“En vez de estar diciendo que esto está mal, qué hacen, defienden estas actitudes antidemocráticas.

“Sí fue cierto, hay que denunciar el reparto de despensas, las amenazas, todo hay que denunciar, ¡estas tienen que ser las elecciones más limpias y democráticas en la historia de México.

No hay que pensar, insistió, que la democracia la van a garantizar el INE, el Trife (o algunos periódicos), ellos “han sido los más tenaces violadores de la ley. Esto no lo ve el INE, se hacía de la vista gorda”.