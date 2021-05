No hay faltante de personal en el hospital de salud mental: director

Interior del Hospital de Especialidades de Salud Mental ■ FOTO: CORTESÍA

■ Asevera que no han recibido quejas formales sobre falta de medicamentos o insumos

“No hay faltante de personal”, afirmó Roque Edmundo López García, director del Hospital de Especialidades de Salud Mental, quien agregó que los trabajadores son suficientes y también lo fueron durante los momentos más duros de la pandemia, pues se adecuó un plan para que hubiera personal y se protegiera a quienes estaban en grupos de mayor riesgo.

Sostuvo que los directivos no han recibido quejas formales sobre falta de medicamentos o insumos, por lo que no se puede proceder para solucionar los problemas, si no hay una fuente confiable que los señale.

López García puntualizó que las quejas anónimas no se llegan a atender, “porque queremos saber la principal función del quejoso o qué sucede”, dijo, de lo contrario, se presta a cuestionar la intención con que se haga la denuncia, lamentó.

Lo anterior debido a que, todo lo que se realiza en el hospital, afirmó, se rige por normativas y leyes, además de necesitar autorización de los rangos superiores al no tratarse de un organismo autónomo.

Insistió que no tiene registro de quejas sobre desabasto de medicamentos o de insumos para el personal. Dio a conocer que se les entrega material de protección de bioseguridad, que consiste en caretas y cubrebocas, y se distribuye al personal.

Cabe señalar que si bien es un derecho y obligación llevar el equipo de bioseguridad, no portarlo es una decisión personal que pudiera representar “un problema contra la autoridad y por carácter propio”, señaló López.

Ante señalamientos de insuficiencia y vacíos en los filtros sanitarios, el funcionario sostuvo que los mismos vienen de lineamientos federales y protocolos de reactivación de la nueva normalidad; es decir, han sido autorizados y avalados por autoridades y por el departamento de planeación de la institución.

Sobre presunta falta de personal, López explicó que hubo compañeros que se retiraron momentáneamente de sus cargos por presentar comorbilidades o enfermedades que los hacían más susceptibles a contraer Covid-19, aunque sea un hospital de segundo nivel especializado en salud mental.

Entre el 20 y 30 por ciento de la base se retiró necesariamente por su resguardo, al ser “seres humanos que también tienen que estar en salud mental y física para dar una atención adecuada»; todo se realiza de acuerdo con manuales y tabuladores conforme a la población zacatecana y las aprobaciones de autoridades, señaló.

Sin embargo, una vez en semáforo amarillo y con el 95 por ciento de la base nominal con segunda dosis ante la enfermedad antes mencionada, por lo que “la posibilidad de contraer Covid es baja”.

Como autoridad, aseguró realizar gestiones a las instituciones correspondientes y de manera pertinente, pero las demandas no siempre pueden ser cumplidas, pues dependen de la autorización o la consideración del tipo de hospital, en este caso, de segundo nivel.

Sobre infraestructura, que en la actualidad impide que haya sana distancia y pueda haber desgaste, lo atribuyó a que la construcción del centro es mayor de 10 años, no se trata de una decisión directiva. La indicación es que sólo debe pasar el paciente o el paciente con un familiar de ser necesario.

Refiriendo todo lo anterior, el director indicó que el exhorto ante cualquier problemática sería hacer una queja oficial, para haya un proceso y se logre resolver.

Aclaró que el faltante de medicamentos, de existir, no depende de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), sino de terceros, y está marcado a nivel estatal y nacional, y debe corroborarse con las quejas formales.

En respuesta a señalamientos de que el poco personal y las citas se den con mucho espacio entre éstas, resultando en recaídas, el funcionario aseguró que los pacientes de salud mental presentan múltiples recaídas y no necesariamente es por la falta de medicamentos o personal, pues el último está capacitado para su función principal “brindar una atención de calidad y calidez de manera oportuna para minimizar sintomatología de problemas de salud mental”.

Atención por pandemia

López García dijo que el hospital nunca dejó de operar, pues dio atención por medio de la línea telefónica del 911 y el canal “YoSalud”, y se les enviaba a otras instituciones.

Otras labores que desempeñaron durante la pandemia fue capacitar a otros hospitales en temas de salud mental, porque fue precisamente el personal de salud un sector que necesito servicios de salud mental por la carga de trabajo; todo se dio con medidas o por medio de redes sociales y herramientas tecnológicas.

Además, en coordinación con la Unidad Académica de Psicología de la BUAZ se dan conferencias y se comparten capacitaciones.

El nosocomio brinda servicio de hospitalización, consulta externa, contenciones, psicoeducación y urgencias 24/7; cuenta con una plantilla de 185 colaboradores, desde intendencia hasta atención de salud, mientras que se aloja a 11 pacientes hombres y 7 mujeres en hospitalización, es decir, el 80 por ciento de su capacidad.