Candidatos a la gubernatura charlaron sobre temas como desarrollo económico, seguridad, educación e igualdad

El primer debate organizado por el IEEZ duró más de dos horas ■ FOTO: CORTESÍA IEEZ

■ También abordaron el Combate a la pobreza, Transparencia y Combate a la corrupción, Agua y medio ambiente, y Campo y desarrollo agropecuario

Entre evasivas, preguntas sin respuestas, posicionamientos mal leídos, ataques directos entre tres aspirantes y propuestas truncas por la poca capacidad de síntesis transcurrió el primer, y posiblemente único debate, entre los nueve candidatos a la gubernatura celebrado la tarde-noche de este domingo en las instalaciones del Palacio de Convenciones, un evento organizado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en el que tuvieron la oportunidad de responder a la ciudadanía diversas inquietudes de cara al próximo sexenio, aunque pocos lo lograron.

Con la conducción de los periodistas Irma Mejía y Alonso Chávez, los candidatos a la gubernatura de Zacatecas debieron exponer sus principales propuestas sobre todo en nueve temas específicos que fueron el Desarrollo Económico, la Seguridad Pública, Educación, Igualdad e Inclusión, Salud, Combate a la pobreza, Transparencia y Combate a la corrupción, Agua y medio ambiente, y Campo y desarrollo agropecuario, aunque Miriam García Zamora, candidata de Fuerza Por México, decidió concentrarse en atacar a Claudia Anaya Mota y sus empresas familiares.

Claudia Anaya

En materia de Desarrollo Económico, la candidata de la coalición “Va por Zacatecas”, Claudia Anaya Moya señaló que en materia energética buscará fomentar el uso de las energías limpias, pues tanto la eólica como la solar, aseguró, brindarán al estado la soberanía energética ya que nadie puede robar el sol y el viento. “Trabajemos con las energías del futuro”, dijo para luego lanzarse sobre Morena y la incertidumbre que generan, así como contra la familia Monreal, de quienes dijo, “mienten a cada momento”.

Asimismo, destacó que para que la riqueza minera se traduzca en ganancias para los zacatecanos, el estado aún cuenta con el impuesto ecológico para subsanar la afectación que Morena creó para Zacatecas con la desaparición del Fondo Minero, por lo que será a través de dicho gravamen que el estado vuelva a generar desarrollo, así como con el fortalecimiento del clúster minero, para vincular a empresarios locales con la industria minera.

En cuanto a igualdad e inclusión, a la candidata se le cuestionó sobra la estrategia para disminuir la tasa de feminicidios, no obstante, aprovechó para apuntar que no se puede hablar de inclusión cuando hay discriminación y no se respeta al ser humano, como lo hace Marco Flores que les dice “pinches viejas” a las mujeres, conducta que el mismo David Monreal replica al tocar frente a la ciudadanía a una candidata.

En el tema de salud, Anaya Mota adelantó que gestionará el hospital de Especialidades”, dijo y aseguró que impulsará a las especialidades como oncología, transplantología, cardiología, neurología y otras especialidades que sí se daban en el Seguro Popular y que se dejaron de dar con el modelo del Insabi, además afirmó que se va a garantizar el acceso al cuadro básico de medicamentos y vacunas contra el Covid.

En el sector agropecuario, la aspirante se pronunció a favor de impulsar la agricultura por contrato, que da certidumbre a los campesinos. El momento, recordó que el Crédito Ganadero a la Palabra fue eliminado incluso por el mismo gobierno federal, precisamente a raíz de la corrupción a la fecha ha dejado observaciones pendientes de aclarar. Por lo que ligado al tema de combate a la corrupción, señaló que Monreal no ha hecho el trabajo por el que se le pagó como presidente municipal de Fresnillo y como Senador, que en seis años presentó apenas 55 iniciativas contra más de 300 de ella.

David Monreal

Por su parte el abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia”, David Monreal Ávila reiteró que los últimos 11 años ha sido una pérdida para Zacatecas que se encuentra en el último lugar en los índices de crecimiento, por lo que sus propuestas de desarrollo se basan en cuatro ejes tractores que son la minería, el campo zacatecano, la industrialización y el turismo: destacando para el primero la proveeduría del recurso humano, material y la transformación de la materia; en el segundo darle valor agregado al producto; en el tercero, la industrialización para generar empleo y en el cuarto, apostar por el turismo interno.

En materia de seguridad, refirió que la violencia es una “herencia maldita del PRIAN”, por la desigualdad y pobreza que dejaron en el país, por ello, el candidato a la gubernatura anunció que se llevará la Guardia Nacional a los 58 municipios del estado y se armonizará la política estatal con la federal.

En el tema de educación, expuso que se va a dignificar la educación en Zacatecas, y llamó al magisterio a no dejarse engañar por el PRIAN, que lo abandonó y criminalizó con la mal llamada reforma educativa. En el tema de inclusión, dijo evadiendo la pregunta sobre las terapias de conversión, que sueña con una sociedad progresista, con respeto a los derechos y más oportunidades para los sectores vulnerables, ya que sólo con una sociedad igualitaria se transformará Zacatecas.

Asimismo, dijo que por fortuna ya inició en México el combate a la pobreza, por lo que en el bloque de tal tema, destacó la pensión a los adultos mayores y a becas a estudiantes como un derecho constitucional, con lo que Morena está reorientando el dinero para enfrentar la pobreza, pues llegan a Zacatecas 4 mil millones de pesos al año, por lo que se buscará armonizar la política pública nacional con la estatal y municipal en aras de multiplicar las acciones que den bienestar a las familias.

Finalmente, contestó que Claudia Anaya no sólo miente, sino que “difama y construye infamias, también recoge basura” pues la Auditoría Superior de la Federación, dijo, ya señaló que el Crédito Ganadero a la Palabra ha sido uno de los mejores programas. Por ello, llamó a los zacatecanos a que no se dejen engañar ni manipular.

“Ojalá y Claudia le tome la recomendación a Miriam: sea honesta, ya no manipule y no mienta. Llegó el momento, es ahora el compromiso con la historia. Ya conoces a los Montreal, no fallamos”, concluyó su participación y su mensaje al electorado.

Javier Valadez

En candidato por el Partido del Pueblo (PP) señaló que para que haya desarrollo económico en la entidad, se debe hacer un uso racional de las cualidades humanas y capacidades de los zacatecanos, pero también se deben bajar los altos costos de los servicios y socializar el uso de la energía eólica natural en todo el estado. Además de defender la economía familiar con agua potable gratis y suficiente, 50 por ciento de descuentos en placas y hologramas, cancelar los cobros de caseta, el impuesto a la infraestructura, la nómina y el hospedaje.

En cuanto al tema de seguridad, evadiendo la respuesta sobre feminicidios y violencia sexual, el candidato dijo que de ganar, habrá mejores resultados en esta materia en menos de un año. Mientras que en educación, señaló como prioridad reconocer los derechos laborales de los trabajadores de la educación, apoyar a la UAZ y generar una línea de internet gratuito en todo el estado, además de las becas de 8 y 10 mil pesos para estudiantes de licenciatura y de 16 mil pesos anuales para los de posgrado, sin contar apoyos de hasta 100 mil pesos para proyectos de investigación.

Con respecto al combate a la pobreza, el candidato del PP se mostró de acuerdo en la operación de un ingreso mínimo vital, sin embargo, precisó que presupuestalmente no ve la posibilidad de llevarlo a cabo, por lo que para erradicar la pobreza, se tiene que reconstruir el andamiaje estructural para que Zacatecas sea más competitivo y entonces generar políticas de distribución de la riqueza.

Ana María Romo

La candidata por Movimiento ciudadano, informó que en materia de desarrollo su gobierno impulsará 8 mil empleos por año, lo que significa 48 mil durante el sexenio; además de que tiene otros programas para atraer negocios, de corredores industriales y fondeo económico. En tanto que en el tema de seguridad, refirió que será su prioridad, por lo que generará un centro de capacitación policial y una expansión de la policía de proximidad social inmediata para los 58 municipios, además de reforzar la videovigilancia.

En el tema educativo, Ana María Romo Fonseca “Nany” recriminó que se han quitado todos los programas de apoyo, las becas a estudiantes, apoyos de alimentos y ha desaparecido también el programa nacional de emprendimiento, además de otros cortes en Conacyt, por lo que se debe de reconstruir y reconvertir la educación y lo hará mediante una modernización en materia de conectividad global.

En salud, se comprometió a garantizar un mejor servicio médico, el abasto de insumos y las mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, así como fortalecer las acciones para la donación de plasma y trasplantes de órganos y garantizar la vacuna anticovid, además de apoyar el tratamiento oncológico en niños, a quienes, dijo, el gobierno federal les ha faltado al respeto.

En cuanto al campo, expuso que incentivará las uniones ganaderas para mejorar los procesos de registro del ganado y evitar las prácticas del coyotaje, además de promover la producción de semillas nativas en el estado y generar programas para incentivar el pastoreo, además de apoyar a la mujer campesina para que no emigre de su tierra y reasignar la cantidad el presupuesto destinado al campo.

Flavio Campos

El candidato de PAZ para Desarrollar Zacatecas, Flavio Campos, refirió en el tema de desarrollo que se tiene que provocar un cambio en el sentido de la economía, introducir el conocimiento como valor y esto tiene que empezar sembrando las nuevas vocaciones en Zacatecas, porque se está en lo más marginado de la economía del mundo y si no se le da sentido a la educación, el estado no avanzará.

En cuanto a la seguridad pública, señaló que la prevención no ha funcionado y eso lo ha demostrado el actual gobierno, por lo que se ha diseñado una política pública para resarcir el tejido social que consiste en el autocuidado del ciudadano alrededor del vecindario, no con policías, sino con protocolos en los que la gente conozca el mapa de riesgos y utilice su fuerza joven para contener los delitos.

Sobre educación, dijo que el primer reto a enfrentar es la deserción, ya que la educación es un derecho constitucional y hay que trabajar para que sea ejercible y no una promesa en los zacatecanos. Además, aseveró que la pandemia demostró que hay desigualdad en el acceso a las plataformas modernas, por lo que la prioridad será también apuntar en generar la conectividad que llegue hasta las comunidades pobres y terminar con el centralismo de la educación, que aseguró, traerá una mayor calidad.

En el tema de la igualdad e inclusión, puntualizó que es partidario de todos los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, por lo que se debe construir una política de “piso parejo” en la que se garanticen para todos tres derechos que son: educación, salud universal y una pensión para personas con discapacidad y para adultos mayores, pues la discriminación, también abarca a estos sectores.