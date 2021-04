“Dejé mi país por la inseguridad”: ‘Canelo’

Saúl Álvarez hizo público una serie de aspectos de su vida privada para un programa estadunidense que será transmitido este fin de semana. Foto tomada del Instagram de @canelo / Archivo

Saúl Canelo Álvarez hizo una serie de revelaciones a un programa de televisión estadunidense en donde relata que uno de sus hermanos fue víctima de secuestro en Jalisco y que la inseguridad lo llevó a vivir fuera de México. Así como que padeció Covid con síntomas ligeros.

“Durante tres días negocié con esos cabrones para que lo soltaran”, dice Canelo para el In Depht with Graham Besinger. Durante la charla, el boxeador tapatío relata que no acudió a la policía, pues tiene sospechas de que estaban involucrados.

“Aparte tenía la pelea el sábado (ante Rocky Fielding el 15 de diciembre de 2018), y mil entrevistas. Todos me ven y piensan que es fácil, pero nada lo es en esta vida”, agrega.

Canelo Álvarez lamentó la situación de la inseguridad en México y atribuyó a esa situación la decisión de vivir fuera del país. “Al gobierno no le preocupa la inseguridad, sino otras cosas”, añadió; “no me quiero meter en eso, porque es trabajo del gobierno, pero deben pensar más en la gente”.

El peleador perdió el olfato y gusto, por lo que estuvo confinado. Salvo esos síntomas ligeros, una vez que recibió el alta, se fue a San Diego y sólo pudo entrenar un mes para volver a pelear. José Reynoso, su entrenador, tuvo que ser hospitalizado por Covid severo. La pandemia le impidió pelear durante 13 meses.

Reconoció que otro de sus hermanos fue acusado de cometer un asesinato. Lo cual fue un momento muy difícil que tuvo que enfrentar.

“Cuando mis hermanas y hermanos me dicen que me quieren mucho, les respondo: sí, está bien que me quieras, pero mejor no hagan pendejadas, porque la persona pública soy yo y quien va a tener que dar la cara”, relató.

“A mi hermano, que afortunadamente se demostró que no fue culpable, le dije: siempre estas en el lugar equivocado. Ocúpate de tu familia, eso es lo que debes hacer. Ya no toma ni anda tanto en fiestas, pero todo eso también tuve que enfrentar”.

Canelo reconoció ante el entrevistador que nunca se imaginó que alcanzaría esta etapa de éxito. Quería lo mejor, pero no visualizaba que estaría tan alto. Y eso, sin embargo, le ha atraído críticas de toda índole.

“Me imaginé lo mejor, pero nunca esto”, señaló; “a mí no me gustan las cámaras, soy una persona vergonzosa. Y la gente te critica por envidia, porque quisieran estar en tu lugar. Las críticas, viniendo de alguien como Julio César Chávez… él nunca ganó lo que estoy ganan-do. Lo respeto, pero tiene que respetar lo que estoy haciendo”.

El boxeador admitió que quiere triunfar también en los negocios. Reconoció que viene de “muy abajo” y no estudió, pero quiere aprender.

“Tengo para retirarme en este momento, pero me gusta el boxeo”, comentó; “de todo lo que he invertido, cada tres meses gano entre 4 y 5 millones de dólares y estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras en México que se van a llamar Canelo Energy. Cuando vayan a echar gasolina quiero que todo sea del Canelo, ese es mi reto más grande”.