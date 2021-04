David Monreal tiene 52% de la preferencia electoral general, de acuerdo con Parametría

Resultados de la encuesta difundida por el equipo de David Monreal ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ La candidata de la alianza Va por Zacatecas tiene 28 puntos porcentuales

■ No se difundió información sobre la vitrina metodológica, ni cuándo o cómo se realizó este ejercicio demoscópico

David Monreal, candidato a la gubernatura por Zacatecas aventaja a su competidora más cercana, Claudia Anaya, con 24 puntos.

El abanderado por la alianza Juntos Haremos Historia, cuenta con 52 por ciento de aceptación o expectativas de voto, en contraste con el 28 por ciento que registra quien encabeza la coalición Va por Zacatecas; lo anterior de acuerdo con una encuesta que presuntamente realizó la empresa Parametría y que difundió el equipo del candidato David Monreal a los medios de comunicación y por sus redes sociales.

Según la misma fuente, la candidata por Movimiento Ciudadano, Ana María Romo Fonseca, contaría con 2 por ciento de la aceptación pública; Guadalupe Medina, candidata por el Partido Encuentro Solidario, y Javier Valadez, candidato por el Partido del Pueblo, contarían con un punto respectivamente.

Por su parte, los candidatos Fernanda Salomé Perera Trejo, de Redes Sociales Progresistas; Miriam García, de Fuerza X México, y Flavio Campos, en representación de Paz para desarrollar Zacatecas, no cuentan con ningún porcentaje.

A su vez, el 7 por ciento de los encuestados dijeron no saber por quién votar; el 4 por ciento no votaría por ninguno, y el 3 por ciento no contestó; el porcentaje restante corresponde al voto erróneo.

Lo anterior, en términos de preferencia efectiva, esto se traduce a que Monreal lidera con un 60 por ciento; le sigue Claudia Anaya con 35 por ciento de preferencia efectiva; Romo Fonseca sería el tercer lugar con 2 por ciento, y Guadalupe Medina, Miriam García y Javier Valadez estarian al nivel con un punto porcentual.

Cabe mencionar que no se difundió información sobre la vitrina metodológica empleada, ni de cuándo o cómo se realizó este ejercicio demoscópico.