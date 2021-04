Presenta David Monreal decálogo de propuestas a favor de las mujeres

David Monreal Ávila, candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia ■ FOTOS: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

David Monreal Ávila presentó su decálogo de propuestas esenciales en materia de género, entre las que destaca tener un gabinete mayormente conformado por mujeres, además de incrementar gradualmente el presupuesto de la Secretaría de la Mujer, hasta duplicarlo.

En una entrevista con La Jornada Zacatecas, el candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, dio a conocer una serie de propuestas en materia de género para refrendar su compromiso con la igualdad de oportunidades para todos; también destaca su iniciativa de coadyuvar con el sector privado para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, que por tantos años ha favorecido al sexo masculino.

Dar un enfoque con perspectiva de género como un elemento transversal en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, y programas de todas las secretarías de la entidad es otro de sus compromisos en este aspecto.

Sin embargo, David Monreal mantuvo su postura sobre la polémica que lo centró en el ojo del huracán en días pasados cuando se le acusó de acosar a una candidata en el municipio de Juchipila, asegurando que él no tocó a la mujer y que se trata simplemente de un caso de perspectiva del video; además refirió la situación como un acto de guerra sucia, pero finalmente comentó que espera que quienes lo apoyan sepan reconocer la situación por lo que es y no crean en intentos por desacreditarlo.

Siguiendo en el tenor del decálogo de género, presentará la propuesta de impulsar cambios legales que abonen a la paridad de género en todos los cargos públicos, siempre respetando la autonomía de los poderes, además de adecuar y crear espacios de atención, además de mejorar los mecanismos de vigilancia en distintas regiones del estado para garantizar el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres.

Además buscará impulsar a las mujeres del sector rural, destinando hasta un 30 por ciento del presupuesto a programas de apoyo a mujeres y jóvenes emprendedores, tengan o no tengan tierras de su propiedad; aunado a esto, creará programas de financiamiento específicos y accesibles para las empresarias y emprendedoras, pero también buscará crear e incrementar programas de capacitación continua para las mujeres y de esta forma garantizar que llegue a todas las colonias, barrios, comunidades y municipios del estado, esto para contribuir con su desarrollo integral en los ámbitos educativo, económico y social.

La creación de programas con perspectiva de género que impulsen la participación de las mujeres en el deporte, así como promover la educación y la cultura de prevención de la salud en todo el estado será importante para hacer tener una estrategia integral y completa, por lo que también forma parte del decálogo.

En cuanto a la queja que la candidata a la gubernatura por parte del partido Movimiento Ciudadano, Ana María Romo Fonseca en su contra, por actos constitutivos de violencia política por razón de género ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Monreal Ávila comentó que esto no le merece alguna opinión y que sus contrincantes son libres de hacer lo que crean conveniente para manchar su imagen, pero a él no le preocupa, porque está seguro de no hizo algo que merezca un castigo.

Por otro lado, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia también refrendó su compromiso con el desarrollo del estado, comentando que uno de sus grandes compromisos será atender el problema de seguridad, que es una de las problemáticas más importantes y actuales a la que se enfrenta el estado en estos momentos, pero también la infraestructura, en especial ahora que está visitando los diferentes municipios se ha dado cuenta del mal estado en el que se encuentran las carreteras y sabe que es importante, por seguridad, que estas sean arregladas pronto.

Un eje que también consideró importante es el del impulso al deporte, porque hay que fomentar las prácticas saludables tanto en adultos y jóvenes, en especial en estos tiempos tan complicados, sin mencionar que el deporte también es un factor importante en la prevención del delito, por lo que invertirá en infraestructura para este y buscará hacer que sea obligatorio practicarlo entre la juventud. Aseguró que tiene un plan integral y sólido para atacar las problemáticas del estado y para esto se mantendrá cerca del Gobierno Federal para seguir impulsando la Cuarta Transformación, ahora en Zacatecas.