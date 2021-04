Red Plural de Mujeres pide que autoridades verifiquen candidaturas; “se les colaron agresores sexuales”, afirman

■ La organización espera que la aspirante a la alcaldía de Juchipila “repiense” su opinión, pero respetarán su posición; AMLO desconoce contenido del polémico video

■ David Monreal niega acoso contra candidata y califica como falso el video, atribuyendo que es editado con “la magia de la tecnología”

Mientras el video en el que David Monreal Ávila, candidato a la gubernatura de Zacatecas, aparece tocando inapropiadamente a Rocío Moreno, aspirante a la alcaldía de Juchipila era ya tendencia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en la conferencia mañanera que no lo había visto porque hay veces que no le alcanza el tiempo, además, dijo que ya no era prudente opinar sobre estos casos porque se está en plena temporada electoral y hay muchas acusaciones, “dimes y diretes”.

El video en el que el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT, PVEM, y Partido Nueva Alianza aparece tocando a la candidata en un recorrido por el municipio sureño, causó indignación a nivel nacional y fue parte central de la discusión de noticieros de amplia proyección como el de la periodista Carmen Aristegui.

En su momento, Aristegui señaló la acción como “asuntos inadmisibles” para cualquier persona, pero más cuando se trata de alguien que además, está buscando el voto popular para representar a una sociedad. “Eso hace que el momento tome una dimensión más amplia, más grande”, dijo la periodista.

Pues el hecho, agregó, tiene muchas implicaciones, porque está registrado y porque la sociedad ya no puede permitir este tipo de actos: “nadie tiene derecho a tocar a las mujeres de esta manera, nadie tiene derecho de utilizar una posición de poder”, enfatizó, por lo que aseveró que debe ser condenado y rechazado.

“Yo creo que es un asunto que debe discutirse porque es justo el tipo de cosas de las cuales, en este momento, las sociedades en el mundo estamos muy sensibles y con justificada razón. Es una carga histórica la que existe en relación a las agresiones en contra de mujeres que pueden ir del asesinato a la violación, al toqueteo, a las presiones. No se deben permitir ese tipo de conductas lesivas a la dignidad de las mujeres”, concluyó Carmen Aristegui.

En Zacatecas, las Red Plural de Mujeres, mediante un comunicado lamentó que en pleno siglo XXI (21), la mujer tenga que seguir reivindicando no sólo su condición humana, sino los derechos inherentes a ello como son también los derechos políticos electorales, porque a la ola de violencia que inició con el “pinchis viejas” por parte del cantante y candidato a diputado federal, Marco Flores, se suma este agravio a la candidata Rocío Moreno.

“Ahora, se suma, en esa ola de violencia política contra todas nosotras, una clara evidencia de violación a la soberanía de nuestros cuerpos, enfocada en una mujer, que adicionalmente es candidata de un rango menor al del agresor, por lo que se configura hostigamiento sexual -que en Zacatecas es un delito- y que constituye entonces, no sólo violencia política, sino violencia sexual. Muestra, además, la cosificación que hacen de las personas quienes aspiran a representarnos y a dirigir nuestros destinos a través de la actividad gubernamental y por tanto a ser “garantes” de nuestros derechos humanos”, expusieron.

Asimismo, dijeron que esperan que la candidata “repiense” su opinión, y para ello, le manifestaron todo el apoyo y respeto irrestricto, porque el cargo por el que aspira, implica tener no sólo los conocimientos y el dominio de herramientas como el diálogo y el acuerdo, sino la valentía para enfrentar la compleja vida cotidiana que transcurre hoy en los municipios. “De no ser así, respetaremos su posición”.

Finalmente, la Red Plural de Mujeres en Zacatecas exigió al IEEZ que realice el acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y con el Tribunal Superior de Justicia, para que se verifiquen el 100 por ciento de las candidaturas que aprobaron, pues los hechos demuestran que se les “colaron” agresores sexuales y posibles “deudores de pensión alimenticia y de otras múltiples formas de violencia” que se ejerce contra las mujeres.

Mientras tanto, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el candidato a gobernador y hoy señalado por su acción, David Monreal Ávila negó los hechos y calificó como falso el video, atribuyendo que es editado con “la magia de la tecnología”, porque en todo caso, dijo, es “un rose involuntario”, pues aseguró que siempre ha sido un defensor de los derechos de las mujeres por lo que el video viralizado “es mentira”.

En el transcurso del día, y luego de volverse tendencia en Twitter con los hashtags #LordNalgadas y #DavidMonreal, el equipo de trabajo del candidato hizo llegar a los medios de comunicación un video tomado de una perspectiva ligeramente diferente en el que aseguran que Monreal Ávila no toca a la aspirante a la alcaldía de Juchipila, Rocío Moreno.