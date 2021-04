Movimiento Feminista del Estado exige a candidatos un comportamiento ético, honorable, digno y respetuoso

Integrantes del Movimiento Feminista del Estado de Zacatecas ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Demandan que no se violente a mujeres y niñas; “quienes aspiran a representarnos deben ser garantes del respeto a nuestros derechos humanos”

Luego del video que se volvió viral, en que se observa a David Monreal, este martes, tocar indebidamente a la candidata a la alcaldía de Juchipila, el Movimiento Feminista del Estado de Zacatecas, mediante un comunicado, exigió a los candidatos “un comportamiento ético, honorable, digno y respetuoso en el ámbito público con acciones en lo privado que no violenten a mujeres y niñas”.

Afirmaron que “quienes aspiran a representarnos deben ser garantes del respeto a nuestros derechos humanos”, en este sentido, el derecho legítimo de las mujeres a una vida libre de violencia.

Esto último, además, “nos rebela a no tolerar actos evidentes a toda prueba que denigren nuestra soberanía corporal y que manifiestan claramente la cosificación de las mujeres, actos que por los logros obtenidos en materia de igualdad, ya no son admisibles en estos tiempos y no deben serlo para los órganos electorales”, sostuvieron.

Castigaron también que los partidos políticos aleguen que se trata de “guerra sucia en las campañas para justificar la naturalización y legitimización de las violencias contra las mujeres, en lo personal -acoso, hostigamiento, abuso, violación sexual- y la política minimizando sus prácticas lacerantes sobre la participación política de las mujeres”.

Afirmaron también que “el lenguaje verbal y corporal en los actos de campaña visibles” en las primeras semanas de campaña, denotan que “no se pueden normalizar” este tipo de acciones; “no cerremos los ojos ni veamos lo que quieren que veamos”, exhortaron y, al contrario, se reconozca lo que sucede “violencia sexual y política”, precisaron.

Asimismo, exigieron que “las autoridades electorales atiendan de manera enérgica todos los actos violentos contra las mujeres en todos los ámbitos: en campañas e internos”.

Desde el feminismo, reconocieron los actos documentados en Juchipila como “un caso de cosificación que legalmente podría configurarse en un delito sexual y en violencia política de género si la víctima determina denunciar y acudir ante las instancias electorales. Los tocamientos públicos, sean consentidos o no, son a todas luces hechos reprobables, vergonzosos e indignos para las mujeres”, puntualizaron.

Sobre la respuesta que se vio, principalmente por las candidatas mujeres a la gubernatura, también lamentaron que “la contienda por la gubernatura de Zacatecas se vea inmersa en hechos de violencia hacia las mujeres y el consecuente debate oportunista que sólo quiere hacer prevalecer las estructuras patriarcales que tienen en la opresión a niñas y mujeres”.

De manera personal, la activista Mara Muñoz, criticó en redes sociales que, en el sistema patriarcal “unos les agarran el trasero y otros y otras quieren aprovecharse del prestigio construido por las feministas pidiendo pronunciamientos que benefician sus burdos intereses temporales”.

“En resumidas cuentas, a ningún político o política le interesa el país y su gente, nada más miren cómo estamos”, sentenció.