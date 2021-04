“No tengo confianza en el Instituto Nacional Electoral”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado por varios integrantes de su gabinete, tales como el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; Luis Cresencio Sandoval, de la Defensa, y Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, entre otros. Foto La Jornada

Ciudad de México. “Yo no tengo confianza” en el Instituto Nacional Electoral (INE), no son buenos los antecedentes de los que están ahora” ahí, repuso hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa celebrada esta mañana en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, adujo que pasado el actual proceso electoral, enviará al Congreso iniciativas para reducir lo presupuestos del mismo Poder Legislativo, del Poder Judicial, y de la autoridad electoral.

Con la premisa “de no al fraude electoral, y todos a cuidar los votos”, el mandatario cuestionó la decisión de INE de pretender “descalificar a la mala” a Félix Salgado Macedonio.

También con dureza adujo: “No me importa lo políticamente correcto: si está acusado de acoso sexual, de violación, que al no haber elementos sobre este caso, se traslade la presunta violación a otro delito, ¡No! No se puede. Que sea el pueblo el que decida y los del Tribunal (electoral) y del Consejo General (del INE), que actúen como auténticos jueces, que piensen en el interés del pueblo, no en qué dicen los conservadores.

“Nosotros no vamos a amenazar a nadie, no vamos a presionar a nadie, pero ya hay que hacer a un lado la hipocresía, porque la doctrina de los conservadores es la hipocresía”, señaló.

También rechazó el uso de la violencia, porque se crispa el ambiente, con las decisiones de la autoridad y la respuesta de los afectados.

En relación a los dichos de Salgado Macedonio de la víspera, contra el presidente del INE, Lorenzo Córdova, López Obrador señaló: “No estoy justificando. Hay que ver el asunto de manera integral. Quieren impedir por consigna, que no participe un candidato, ¿por qué no decide el pueblo? Y claro que hay interese creados en este caso.

“Imaginen cómo que porque (Salgado) no comprobó gastos por 120, 130, 150 mil pesos. Para empezar, ese partido, Morena, no tuvo precandidatos. ¿Qué no se le puede poner una sanción, que no sea el derecho a no participar? Si es un mal ciudadano que el pueblo sanciones, pero no por consigna. No puede haber actitudes prepotentes de ‘te quitamos la candidatura’”.