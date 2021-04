Inminente prueba de vacuna Patria en humanos: Álvarez-Buylla

Elena Álvarez-Buylla, directora general del CONACYT, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Foto Cuartoscuro

Ciudad de México. A finales de este año la vacuna mexicana anticovid, denominada “Patria”, estaría lista para ponerla a consideración de las autoridades sanitarias para su uso de emergencia y, de tener éxito, habría un ahorro sustancial en el gasto de compra del biológico en el exterior, informó María Elena Alvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional precisó que el producto ya fue probado en animales y en los próximos días se iniciarán las primeras pruebas en humanos, en un grupo de entre 90 y 100 voluntarios, adultos sanos, a partir de los protocolos establecidos por Cofepris.

Este ensayo clínico se realizará durante las semanas próximas en la Ciudad de México.

En cuanto al nombre de la vacuna, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Patria es todo y recordó al poeta zacatecano Ramón López Velarde, autor de ‘La suave patria’, por lo que esa nominación hace alusión a la importancia de nuestra independencia, pero además es un proyecto que significará tener acceso al biológico, a bajo costo.

El mandatario dijo que en el periodo neoliberal se ponderó ‘el fin de la historia’ y se dejó de hablar de la patria porque se pensaba que era parte de los conceptos anacrónicos, sinónimo de atraso, de los que ya no se debía hablar en un mundo globalizado.

“Nosotros pensamos que sí debemos hablar y defender a la Patria, por eso el nombre”, explicó.

Recomendó también los libros de Paco Ignacio Taibo, patria I, Patria II, donde narra sobre todo el periodo de transformación liberal, lo que hicieron Juárez y los liberales por la patria porque la defendieron, enfrentaron al ejército más poderoso del mundo, al francés, y se restauró nuestra república, se mantuvo íntegra nuestra patria.

“Entonces, una vacuna con ese nombre significa que debemos siempre pensar en ser independientes, que nos conviene ser independientes, desde luego no se trata de cerrarnos en un mundo globalizado, pero debemos ser autosuficientes en lo fundamental, en los alimentos, medicamentos, energéticos y muchas otras cosas. No todo, hay que (también) intercambiar con otros países pero tratar de ser autosuficientes, de no depender tanto del extranjero”, dijo.

Una de las cosas extraordinarias del Conacyt – destacó el mandatario- es que ha orientado toda su investigación a lo básico, a lo que se conoce como investigación aplicada, lo que necesitamos saber, conocer a los mexicanos, no lo que tiene que ver con las grandes empresas.

Antes, remarcó, el subsidio que entregaba este Consejo era para grandes empresas, hasta trasnacionales, que podían muy bien financiar sus investigaciones, sin embargo, se les entregaban recursos del gobierno, imperaba la corrupción y se integraban fondos para construir elefantes blancos porque ahí estaba la posibilidad de robar.