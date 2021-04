Si no se reactivan esquemas de vacunación antes de reiniciar clases, el Covid-19 será tema secundario

Justino Salvador Pineda, médico pediatra de Sanofi Pasteur en México ■ FOTO: CORTESÍA SANOFI

■ El principal tema serían enfermedades como el sarampión, difteria y poliomelitis, que regresarían con la socialización de los niños que no han sido inmunizados: médico

■ Debido a la pandemia y confinamiento, los padres de familia optaron por dejar de llevar a sus hijos a que recibieran las vacunas de instancia primera: Justino Salvador Pineda

En entrevista para La Jornada Zacatecas, Justino Salvador Pineda, médico pediatra de Sanofi Pasteur en México, alertó a las autoridades de salud y a padres de familia, que si no se reactivan los esquemas de vacunación para niños antes de reiniciar las clases, el Covid-19 será un tema secundario, porque el primario serán enfermedades como el sarampión, difteria y poliomelitis, por mencionar algunas, que regresarían con la socialización de los niños que no han sido vacunados.

Debido a la pandemia y al confinamiento, expuso el pediatra, los padres de familia optaron por dejar de llevar a sus hijos a que recibieran las vacunas de instancia primera, lo que ha ocasionado que muchos niños que tendrían que estar protegidos para la edad que tienen hoy, no lo están, por lo que advirtió que esto puede ocasionar un riesgo de brote de enfermedades que hace muchos años no se presentan en México, como la difteria, que ya reporta varios casos en diversos países de América Latina.

En México, si los esquemas de vacunación continúan a la baja, aseveró, aumentará el número de niños susceptibles y esto provocará de una manera más fácil un brote, que se puede incrementar sobre todo ahora que se plantea un regreso a clases, ya que cuando los niños empiezan a socializar no habrá distanciamiento social y además del Covid, se tendrá como emergencia otro tipo de enfermedades.

En tal sentido, el médico señaló que no deben de reiniciarse las clases si no hay una certeza de que la mayoría, es decir, más de 90 por ciento de los niños tengan sus esquemas completos de vacunación, incluso, sugirió a las autoridades que deberían imponer como un criterio, que los padres muestren la cartilla de vacunación para que lleven un control de quién está inoculado y quién no, ya que se corre un grave riesgo.

El especialista reconoció que es importante la vacunación contra el Coronavirus que se realiza en estos momentos, pero no se deben descuidar las otras, dijo. Pero también es muy grave que los padres no estén llevando a sus hijos a vacunar a los centros de salud tanto públicos como privados, porque biológicos sí hay, aseguró, por lo que recomendó que si ya se aprendió a convivir con el Coronavirus para realizar otras actividades, la vacunación contra otras enfermedades debe ser crucial.

De ahí que reiteró finalmente, tanto a las autoridades del Sector Salud y a los padres de familia, el llamado a que no se reinicien clases presenciales sin antes completar las coberturas de los esquemas de vacunación, porque el Covid-19 pudiera ser un tema secundario y casos de poliomelitis, de los cuales ya no se tienen desde hace 30 años en México, pudieran volver a presentarse y “sería una tragedia”.