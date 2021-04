Sale de Conagua Blanca Jiménez; será propuesta como embajadora en Francia

Blanca Jiménez durante una reunión virtual. Foto tomada del Twitter de @conagua_mx / Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Blanca Jiménez, dejará la dirección de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y será su propuesta al Senado como embajadora de México en Francia. Por su parte, Germán Martínez Santoyo, la sustituirá.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario expuso su reconocimiento a Blanca Jiménez, de quien ponderó su profesionalismo y su capacidad en la conducción de la Conagua. Y el movimiento obedece a un problema de orden familiar, por lo cual se le enviará al servicio exterior.

También abordó el trato que le da su gobierno al conflicto que ha desplazado a familias de la etnia Triqui. “Es por discrepancias de los de arriba, de los dirigentes. Hacemos un llamado a todos para que ayuden a conseguir la paz, que no haya agresiones, que no haya violencia. Si hay agresiones, nosotros no vamos a actuar contra los otros dos grupos”, que se disputan el control de la región en Oaxaca.

Así, el tabasqueño insistió en que mediante compromisos se llegará a acuerdos. “Nosotros no usamos la fuerza, que no se vea esto como un asunto de falta de atención del gobierno. Es un asunto complejo. Ha habido muertos, desplazados. Creo que podemos llegar a un acuerdo de paz.”

Por su parte el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas aseguró que el gobierno ha tenido relación con los cuatro grupos de la región Triqui, y adujo que en el trato con el Mult (uno de esos grupos), ellos no acudieron a la reunión convocada –por su iniciativa- en Palacio Nacional.

El funcionario adujo que en la zona de Tierra Blanca el gobierno federal ha trabajado en las condiciones necesarias para el retorno de los desplazados, y subrayó que el también, desde el lado de la autoridad se ha cumplido con todos sus compromisos, pero “no vamos a apoyar a ningún grupo; todos tienen que participar”.