Buscaré innovar en materia agrícola, para ser más competitivos: Flavio Campos

Flavio Campos Miramontes, candidato a la gubernatura por el partido PAZ para Desarrollar Zacatecas ■ FOTOS: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

■ Uno de los objetivos es disminuir el impacto ambiental de esta actividad productiva

■ Considera importante apostar a la inclusión de los ciudadanos en el tema de seguridad, para saber cómo actuar

■ Asevera que su trayectoria será la herramienta más importante para ganar la confianza y los votos de los zacatecanos

Como parte de sus propuestas para llegar a la gubernatura, Flavio Campos Miramontes, candidato del partido PAZ para Desarrollar Zacatecas, dijo buscará innovar en materia agrícola, para que ser más competitivos y sustentables, porque a pesar de que el estado es uno de los principales productores de frijol, se ha desarrollado poco, no genera el suficiente capital para los campesinos y se lleva a cabo de maneras muy poco amigables para el medio ambiente.

Por ello, su objetivo será que además de beneficiar a los productores, se pueda innovar en la manera en que se lleva a cabo para disminuir el impacto ambiental de esta actividad.

SOBRE LA FORMA DE HACER CAMPAÑA DURANTE LA PANDEMIA, AFIRMA QUE HABRÁ QUE APOSTAR POR MÍTINES DE ASISTENCIA LIMITADA, PUBLICIDAD POR REDES Y OTRO TIPO DE ESTRATEGIAS

También buscará que se revalore el conocimiento en el ámbito profesional, por ahora se mantiene a las personas que tienen educación profesional en ambientes en el que no se desarrollan de manera óptima, no se les paga de manera justa y desperdician sus habilidades, por lo que es necesario que se genere un ambiente laboral más competitivo, porque no sólo mejorará la experiencia de los profesionistas, también resultaría en una mejora en la economía del estado.

Sin mencionar que es necesario crear nuevos programas para mejorar la economía del estado desde todos sus sectores, pero también para mejorar la seguridad, porque ésta empeorado y es necesario garantizar a los ciudadanos la libertad que la inseguridad les ha quitado.

Campos Miramontes considera que se debe apostar a la inclusión de los ciudadanos en los protocolos de seguridad, para que puedan actuar en caso de estar en una situación de crimen o delito si no hay personal de seguridad en el área.

Espera que con este proyecto y con una campaña sólida que se efectuará principalmente a través de redes sociales y con un equipo de personas que irán de casa en casa en tantos municipios como sea posible para ganar la confianza de los zacatecanos y que tengan una opción viable para representar al estado durante en la siguiente administración y ofrecer el crecimiento en todos los aspectos en los que se ha quedado atrás durante ya muchos años.

Campos Miramontes mencionó que su trayectoria será la herramienta más importante para ganar la confianza y los votos de los zacatecanos, ya que tiene experiencia de años, porque fue diputado, además de que se desempeñó como titular de la entonces Secretaría de Educación y Cultura y sabe que, a pesar de que los proyectos a largo plazo son complicados y habrá muchas personas que no comprendan su plan, pero está seguro de que los ciudadanos del estado querrán respaldarlo.

Mencionó también que su carrera política siempre ha destacado, se apega a la izquierda y no teme llamar la atención cuando alguien o algún partido hace algo que sea incorrecto o que no se apegue a los valores que tendrían que ser impulsados por la izquierda y prueba de esto es que cuando se dio cuenta de las problemáticas que había en su partido anterior y decidió, junto con un grupo de colegas, crear el Partido que hoy representa: PAZ para Desarrollar Zacatecas.

En cuanto a la manera de hacer campaña en medio de una pandemia, Campos Miramontes sabe que es importante garantizar la seguridad de todos, tanto de su equipo de trabajo, como de sus simpatizantes, por lo que habrá que apostar por mítines de asistencia limitada, publicidad por redes y otro tipo de estrategias y aunque no es una táctica convencional, también se mostró optimista, porque aseguró que esto hace que el campo de juego se nivele entre los partidos nacionales grandes y los pequeños partidos locales que todavía son tratados como principiantes y que tienen recursos limitados.

NECESARIO, GENERAR UN AMBIENTE LABORAL MÁS COMPETITIVO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONISTAS Y MÁS PROSPERIDAD EN LA ECONOMÍA DEL ESTADO

Espera que con la situación de virtualidad, todos tengan las mismas oportunidades para llevar sus propuestas a todos los zacatecanos y que realmente puedan decidir basado en las mejores propuestas y las trayectorias dignas de llegar a la silla de la gubernatura. En el marco de la primera semana de campaña electoral, se mostró contento de estar en esta posición y entusiasmado de hacer conocer su proyecto a Zacatecas y que emitan un voto informado el siguiente 6 de junio.