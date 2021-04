Así arrancan las preferencias: David Monreal 35.1%; Claudia Anaya 16.7%

■ fotos: la jornada zacatecas

■ El fresnillense lleva una ventaja de más de 18 puntos

■ Son datos de una encuesta realizada por TrueData, a solicitud de La Jornada Zacatecas

■ Movimiento de Regeneración Nacional es el partido con mayor aceptación

■ La alianza “Va por Zacatecas”, la de mayor rechazo, según ejercicio demoscópico

■ 68.9% de los encuestados dijo estar seguro de votar el próximo 6 de junio

En este inicio de campañas electorales, David Monreal Ávila, candidato a gobernador de la coalición “Juntos Haremos Historia”, encabeza la preferencia electoral con 35.1 por ciento, 18.4 puntos porcentuales más que Claudia Anaya Mota, candidata de la coalición “Va por Zacatecas”, quien alcanzó un 16.7 por ciento.

De acuerdo con esta una nueva encuesta realizada por la empresa TrueData, a solicitud de La Jornada Zacatecas, los diversos candidatos se han mantenido en porcentajes similares respecto a la encuesta publicada el pasado y de marzo, donde Monreal obtenía 39.3 por ciento mientras que Anaya un 17.4 por ciento.

Con un nivel menor a un punto porcentual, pero con posibilidades de aumentar en la preferencia electoral se encuentran Flavio Campos, Guadalupe Medina, Miriam Garza, Fernanda Salomé y Ana María Romo. En contraparte, el 46.5 por ciento de los encuestados no contestó o todavía no sabe por quién votar, 9 puntos porcentuales más que en el mes de marzo.

En el escenario en el que los encuestados manifestaron estar seguros de votar, Monreal Ávila obtuvo un 41.9 por ciento de la preferencia, seguido por Anaya Mora con un 17.6 por ciento. El resto de los contendientes también tuvo un nivel menor a un punto porcentual.

Respecto a la participación ciudadana en la jornada electoral de junio próximo, el 68.9 por ciento de los encuestados respondió que está seguro de votar, el 20.4 por ciento dijo estar algo seguro de votar, el 6.7 por ciento no votará y el 4.1 por ciento no contestó.

Sobre el partido político por el que votaría, el 31.5 por ciento de los encuestados contestó por la coalición conformada por Morena, PT, PVEM y Panal, mientras que el 12.8 por ciento por la alianza “Va por Zacatecas” conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, y con menos de un punto porcentual el PES, PAZ, Redes Sociales, Movimiento Ciudadano y candidatura independiente. Asimismo, el 22.9 por ciento no ha decidido o no sabe y el 32 por ciento no contestó.

A la pregunta de por cuál partido político o candidato independiente nunca votaría, el 31.5 por ciento eligió al PAN, PRI y PRD, mientras que el 7.7 por ciento optó por Morena. Les sigue en la lista el Partido del Pueblo, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Solidario, La Familia Primero, PAZ y Redes Sociales. Asimismo, el 19.5 por ciento aún no decide y el 37.9 no respondió.

La metodología de la encuesta consistió en un Diseño Estratificado Trietápico (Por Distrito Federal, Sección Electoral y Tipo de Sección) autoponderado, con base en las secciones electorales eligiendo un número de ciudadanos representativos de la misma.

Se aplicó del viernes 2 al domingo 4 de abril 2021 de manera personal en vivienda (cara a cara), mediante la técnica de muestreo sistemático (una vivienda visitada tres o cuatro no). Fueron encuestadas mil 200 personas (distribuidas en 97 secciones electorales).