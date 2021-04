Importante, sensibilizar a la sociedad sobre el espectro autista: Jazmín Barajas

Este 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo ■ foto: internet

■ Ella cría a un niño en esta condición, pero el diagnóstico tardó mucho tiempo en llegar porque los profesionales de la psicología a los que acudió minimizaron la situación

■ Explica que las personas que más tardaron en aceptar el diagnóstico fueron ella, el padre y el resto de la familia, algo que descubrió que es bastante común

En el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, Jazmín Barajas de Santiago, compartió su testimonio sobre lo que ha sido criar a un pequeño que está dentro del espectro de autismo, porque para ella es importante que se sensibilice a la sociedad sobre estos temas, para que se pueda crear un mundo más inclusivo para las personas que se encuentran dentro del espectro, no importa qué tan visible o invisible sea este.

La madre de familia siempre tuvo el presentimiento de que su pequeño veía el mundo de manera distinta, situación que se confirmó cuando entró al primer grado de primaria, ya que le era bastante complicado adaptarse al estilo que se lleva en las escuelas, además de que no pasó mucho tiempo antes de que su hijo fuera juzgado y catalogado de manera negativa.

Pero el diagnóstico tardó mucho tiempo en llegar, porque los profesionales de la psicología a los que acudió para buscar ayuda minimizaron la situación o lo hacían pasar como problemas de comportamiento; sin embargo, incluso cuando recibió el diagnóstico de autismo de su hijo, fue complicado que los maestros lo aceptaran e hicieran algo para ayudar a mejorar la experiencia educativa de su hijo.

Aún con todo esto, las personas que más tardaron en aceptar el diagnóstico fueron ella, el padre y el resto de la familia, algo que Jazmín descubrió es bastante común, porque no es fácil aceptar que el pequeño necesita ciertas atenciones distintas, además de que saben que será complicado para él navegar en un mundo que no está diseñado para incluirlos.

Sin embargo, ella y el grupo de padres de familia que conforman la asociación TAEZ han hecho todos los esfuerzos posibles para concientizar y sensibilizar a las personas para que tengan más empatía con las personas que viven con cualquier nivel de autismo, porque no son tan diferentes al resto de las personas, simplemente hay que comprender que su manera de ver, entender y navegar el mundo es distinta.

Al respecto, Jazmín compartió una anécdota que le sucedió a su hijo en la escuela: mientras aprendían sobre las distintas etnias de las personas, el pequeño no podía entender cuál era la diferencia entre ellos y aunque la maestra pensó que fue porque no podía entender el tema, la realidad es que él sólo veía a los niños por ser niños, no por sus diferencias superficiales.

Es por eso que en este día para concientizar, Jazmín quiso alzar la voz, porque sabe que hablar sobre el tema es lo más efectivo para visibilizarlo y comenzar a sensibilizar a las personas en la importancia de apoyar, ayudar y no minimizarlo.