La Gualdra 472 / Río de palabras

Es una esperanza, aunque sea una: de que todo pase, de que se transforme. Imagínese salir a dar la vuelta, conocer a alguien. Sí, tal vez piense que a esta edad ya uno no debe andar pensando en esas cosas, pero mire, no es por nada, pero a mí siempre me andan buscando. Que si no se le ofrece algo del centro, que si me han venido a visitar, que si sé si ya llegó el agua. Nomás me preguntan para sacar plática aunque de aquí, la verdad, nadie me ha movido nunca, como dicen por ahí: el tapete. Por eso imagínese salir al parque o a bailar los miércoles o a las clases de yoga. Cualquier lugar donde encuentre otras caras, personas diferentes. Ya una vez me encontré a alguien, pensé que ahí estaba mi destino, un segundo aire, tal vez el último. Pero pues nomás no funcionaron las cosas; poco a poco y pronto nos aburrimos, dejamos de hablar de las cosas que nos gustaban para empezar a hablar de los hijos, de los nietos, luego de sus problemas, de los míos, de las enfermedades… en fin que ya al final nos quedábamos nada más en silencio. Por eso quiero salir, por eso esto es una esperanza, no importa la espera, no importa la fila, no importa el dolor. Ándele, píquele con ganas, le aseguro que no me duele, prefiero la esperanza de volver a salir sin pendiente, antes de estirar la pata.