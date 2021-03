Desalojan a mil 100 personas por incendio en Sierra de Santiago, NL

De los mil 100 evacuados sólo 95 eligieron permanecer en el Hotel Cola de Caballo, donde también se localiza el Centro de Mando. El resto prefirió permanecer con familiares y amigos. Foto cortesía Protección Civil

Monterrey, N.L. Luego de haberse avivado, la víspera, el incendio en la Sierra de Santiago, en Nuevo León, causó un daño estructural en 20 viviendas y el desalojo de mil 100 personas, así como un saldo, hasta el momento, de ocho mil hectáreas, consumidas por las llamas, informó Miguel Ángel Perales, Director de Protección Civil de Nuevo León, quien dijo el fuego está controlado en un 50 por ciento.

De los mil 100 evacuados sólo 95 eligieron permanecer en el Hotel Cola de Caballo, donde también se localiza el Centro de Mando, el resto prefirió permanecer con familiares y amigos.

El titular de Protección Civil afirmó que, en sólo 30 minutos, el fuego se propagó durante la madrugada del jueves una distancia de 15 kilómetros.

“Cuando hay una situación crítica como la que tuvimos, prácticamente volvemos a empezar de cero en el combate al fuego.

“Ese incendio, con (vientos de) 90 kilómetros por hora, si no estuviera vigilado, si no estuviera atendido, si no se hiciera una estrategia rápida de contención, pudo haber llegado a la Cola de Caballo”, aseveró.

De acuerdo a estadísticas, Nuevo león ha perdido por incendios forestales a lo largo de 30 años 83 mil 889 hectáreas en mil 297 conflagraciones, por lo que este incendio habría consumido casi el 10 por ciento del total histórico.

Tras realizar un sobrevuelo por la zona afectada, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó que el incendio es ahora la prioridad número uno para su administración.

Las comunidades desalojadas entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves fueron Laguna de Sánchez, Lagunillas, El Ondable, El Pinal, El Tejocote, La Camotera, Rincón del Cenicero, El Charro, El Alto, San Isidro, San Juan, Laborcitas, Cañón del Álamo y Ciénega de González.

Una versión indica que ante la intensidad del incendio, se busca traer especialistas del estado de California, para que apoyen en la extinción del mismo, dado a que cuentan con experiencia en el control y combate a mega incendios.