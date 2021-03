Niega SCJN amparo a ex accionistas de Grupo Modelo

Instalaciones de Grupo Modelo en el municipio de Calera, Zacatecas. Foto La Jornada / Archivo

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo más de los promovidos por los ex accionistas de Grupo Modelo, que buscaban la devolución de cerca de 35 mil millones de pesos por el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que se les cobró por las ganancias obtenidas en esta transacción.

Se trata del amparo promovido por Alejandro González Cimadevilla, integrante de una de las familias fundadoras de Grupo Modelo, que fue vendido en 2013 a la firma belga Anheuser-Busch InBev por 20 mil 100 millones de dólares estadounidenses.

Al concretarse la transacción, cada uno de los accionistas mexicanos de Grupo Modelo pagó el respectivo ISR por las ganancias obtenidas, sin embargo, varios de ellos pretendieron obtener la devolución de dicho impuesto, argumentando que la Ley del Mercado de Valores (LMV) así lo permitía.

En el análisis del caso, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que, efectivamente, la LMV aprueba la devolución del ISR cuando un socio vende parte de sus acciones, pero únicamente cuando el dinero así obtenido tiene como finalidad refinanciar a la empresa, lo cual no fue el caso.

Los ex accionistas de Grupo Modelo no están en el supuesto que les permite la devolución del ISR, según explica en su proyecto la ministra Esquivel: “La venta de acciones no tuvo como finalidad fomentar el mercado de valores e incentivar que los inversionistas, personas físicas, realizaran operaciones a través de éste, sino la mera realización de una operación de compra venta de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores, se desatiende la finalidad de la norma, por lo que no existe razón para el otorgamiento del trato diferenciado.”

En el caso del amparo promovido por Alejandro González Cimadevilla no se hizo público en el expediente judicial el monto del ISR que pretendía le fuera devuelto, solo se establece que es una cifra de ocho dígitos.

En enero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la cifra total de ISR que todos los ex accionistas de Grupo Modelo buscaban se les devolviera era de 35 mil millones de pesos.

En ese entonces, el jefe del Ejecutivo declaró: “había un litigio en la Suprema Corte para que se les devolviera a los que vendieron a la empresa Modelo (…) y estaban pidiendo algunos accionistas que, como habían pagado ISR, que se les devolviera, y ya estaba un proyecto en la Suprema Corte a favor de que se les devolviera el Impuesto Sobre la Renta, e intervenimos y no se va a devolver ese impuesto.”