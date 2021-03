Contratados, 35 millones de vacunas de CanSino de dosis única: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard durante su exposición en la conferencia presidencial de este martes 23 de marzo. La imagen, tomada de la transmisión en vivo

México ya contrató 35 millones de vacunas de la farmacéutica chino-canadiense CanSino (de una sola dosis), y el proceso de recepción de más biológicos producidos en otros países se mantendrá en las próximas semanas, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario expuso que en esta semana se aplicarán las 940 mil dosis de CanSino que ayer llegaron, cuyo proceso de envasado representa el 40 por ciento del proceso para elaborarla. También reiteró el agradecimiento a la embajada de China en México por orden del Ejecutivo Federal.

Desglosó los próximos embarques que serán recibidos en el país. Un millón de Sinovac. De Pfizer 687 mil, y la siguiente semana 648 mil. Y de ese laboratorio, en el mes de abril, habrá de duplicarse el abasto.

También, el jueves arribará un millón de Sinovac. Y la semana próxima comenzarán a recibirse las 2 millones 700 mil dosis de AstraZeneca, y para mañana llegaran seis millones de vacunas a granel de esa empresa, que en el mes de abril se entregaran para su distribución. Y esas cantidades forman parte de los 77 millones de dosis que se contrataron con el mismo laboratorio.

Por su parte el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, expuso que el gobierno de México tomó la decisión de proteger a las personas más vulnerables. “Tenemos que proteger a todas y todos.” El plan de vacunación contempla, dijo, vacunar a las personas mayores porque la edad les implica que puedan infectarse. “Cuando llevemos 20 por ciento de la población habremos de disminuir el 80 por ciento de las muertes”.

Reiteró que se han vacunado a alrededor de 180 mil de personas en promedio, y “ahora estamos en 220 mil. Tener abastecimiento más grande nos permite pasar a ciudades más grandes, y esto nos permite pasará a 300 mil a 500 mil (aplicaciones) diarias. Agradecemos a los servidores de la nación por lo mucho que han estado haciendo”.

Entorno a las demandas de médicos que no han recibido su dosis de vacunación el funcionario replicó: “Las y los trabajadores de la salud no son solo médicos, médicos y médicas. (Ellos) pertenecen a una red de apoyo que se hace escuchar, pero también la afanadora que trabaja en una unidad Covid, tiene el mismo derecho, las y los trabajadores de la salud son una familia. No son solo médicas y médicos.

“El viernes pasado se llegó a un acuerdo de que los secretarios de salud, se comprometen por medio de oficio a señalar cuales son los trabajadores que están en la primera línea. Hemos recibido una gran cantidad de solicitudes de médicos que no están en riesgo Covid, y quien esté en riesgo va a ser vacunado”.