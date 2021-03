Ninguna nueva concesión para explotación minera, ratifica AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del 11 de marzo de 2021. Foto Cuartoscuro

Ciudad de México. El gobierno federal no otorgará nuevas concesiones para explotación minera ante la alta cantidad de permisos de explotación otorgados en el periodo neoliberal, afirmó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la minera canadiense Advance Gold Corporation anunció que por medio de su subsidiaria en México firmó un acuerdo de compra para adquirir predios donde se presume que hay reservas de contenidos principalmente de litio.

Al ser cuestionado durante su conferencia de prensa de este jueves sobre el anuncio de la empresa canadiense, el mandatario aclaró que la Secretaría de Economía aún no recibe ninguna solicitud formal, pero insistió en que “no hay intención de entregar concesiones para la explotación de nuestros recursos naturales, no es la misma política. No hemos otorgado ninguna concesión en el tiempo que llevo de mi gobierno porque tampoco es necesario”.

Comparó el periodo entre el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto, con el porfiriato, pero incluso el periodo porfirista “se quedó corto”, ya que en ese lapso “se entregaron 60 millones de hectáreas del territorio nacional con las famosas empresas deslindadoras. Si deslindaban 300 mil hectáreas, 200 mil se consideraban terrenos nacionales, y 100 mil era el pago a la compañía deslindadoras, pero todavía de esas 200 mil que se consideraban territorios nacionales se ponían en venta a la misma empresa deslindadora”, relató.

Ello, dijo, derivó en que personajes en Chihuahua, Tabasco o Quintana Roo, llegaran a tener hasta una cuarta parte de los territorios estatales.

No obstante, subrayó que en los últimos cinco sexenios se incrementó la entrega, ya que sumaron la entrega de concesiones por 120 millones de hectáreas para la explotación minera.

“¿Cuando se termina de explotar el territorio concesionado?, Nunca. Pero ¿por qué entregaron tantas concesiones si no iban a alcanzar a concesionar todo? Porque con eso especulaban en el mercado financiero. Entonces ya no podemos seguir otorgando más concesiones”, indicó el presidente López Obrador.

—¿Se va a proteger las zonas con litio?, se le cuestionó.

“Vamos a ver qué importancia tiene, mejor dicho, qué beneficios tiene para la nación, pero los recursos naturales de México, tienen que beneficiar al pueblo de México. Decía el general Cárdenas que el que entrega los recursos naturales del país a extranjeros, es traidor a la patria”, concluyó el Jefe del Ejecutivo.