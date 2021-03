Se pudo evitar la provocación, dice López Obrador

Manifestantes lanzan objetos a mujeres policías en la zona del Metro Hidalgo en el Centro Histórico de Ciudad de México, durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2021. Foto La Jornada

Ciudad de México. Al celebrar que el muro en Palacio Nacional sirvió ayer para evitar que se pusiera en riesgo a mucha gente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se pudo evadir el acoso y no caer en la provocación.

“Aprovecho para decir que afortunadamente se pudo evadir el acoso, que no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer y que se resistió frente a la provocación”, señaló al iniciar la conferencia de prensa del martes.

Agradeció a la seguridad capitalina y en particular a las mujeres policía, ante las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer y a las acciones a las que se refirió como provocaciones.

“Quiero agradecer mucho a los encargados de seguridad de la ciudad, de manera especial a las mujeres policías que resistieron estoicamente agresiones y que no cayeron en la provocación. Se puede decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes a quienes protestaron”, dijo.

Destacó la pertinencia de haber colocado vallas metálicas en torno a la sede de gobierno de la República.

“También celebro que haya ayudado el muro porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional.

“Si no se pone el muro, se hubiera puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron y protestaron, hombres también, como siempre, provocadores infiltrados, y se hubiesen puesto frente a frente con las mujeres policías y hubiese habido muchos riesgos”, aseguró.

Afortunadamente – agregó- el muro ayudó a detener la provocación, aunque traían sopletes y marros y martillos, pero no hubieron sobre todo daños a las personas, desde luego sí, policías mujeres quemadas, no graves afortunadamente, ni civiles ni policías graves. Salimos bien.

Por tanto consideró que los sucesos de ayer muestra que su gobierno no es represor y también destacó el papel de los medios de comunicación nacionales que no dieron espacios a los actos violentos, indicó.

“Esto yo creo que muestra con claridad que somos distintos, que no somos represores, que se garantizan las libertades, se evita la confrontación, la violencia, y vamos a seguir adelante con el proceso de transformación del país, esto no sucedía antes, cuando estaban saqueando impunemente a México.

“Esto es nuevo, estas protestas contra el gobierno, con la bandera del feminismo, cuando en realidad todo esto está impulsado por el conservadurismo que está sintiendo afectados sus intereses y privilegios. Hasta me extrañó que ahora los medios de información, como fue tan evidente la provocación, no salieron a defender a quienes se manifestaron con violencia, como sucede en otros casos, no salieron a lanzarse en contra del gobierno”.

Señaló que sí destacaron esa información corresponsales de medios internacionales como el New York Times, El País o The Guardian porque – aseveró- son representantes de las empresas que participaron en el saqueo en el periodo neoliberal y están muy enojados porque ya no se permite saquear.

No así los medios nacionales, comentó.

“Yo hasta tenía interés, el propósito, de decir aquí, vamos a ver cómo fue que difundieron los medios.

“Pero no, ahora fue distinto y celebro eso que haya profesionalismo, objetividad y no se esté fomentando la violencia, aun con las diferencias que tenemos. Que digamos no a la violencia de manera rotunda, no se justifica la violencia bajo ninguna circunstancia, no hay razón para el uso de la fuerza bruta”, indicó.