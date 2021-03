Pide AMLO a diputados publicar expediente de García Cabeza de Vaca

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Foto Cuartoscuro / Archivo

Ciudad de México. Con objeto de transparentar y garantizar el derecho a la información del pueblo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó a la Cámara de Diputados que, “si no tiene impedimento, si no está limitada, dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca”.

El sábado anterior la Fiscalía General de la República (FGR) envió más de un centenar de cajas con la documentación que integró con pruebas que inculpan al gobernante panista. Esas miles de fojas se encuentran en la Sección Instructora, que se encargará de elaborar el dictamen de desafuero.

A esa instancia solicitó el mandatario, porque “eso va a ayudar mucho porque así se aclara, le conviene a todos. Yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa”.

También, con sutileza, frente a lo embates de sus opositores que toman banderas como el feminismo o el ambientalismo: “hay que tener cuidado y no dejarse engañar, no deberse manipular; estoy hablando de la manipulación en algunas causas, y cómo se ayuda sin proponerse -en muchos casos- al régimen de corrupción”.

También replicó al señalamiento de García Cabeza de Vaca, quien aseguró que la orden para elaborar el expediente:

“Yo no fabrico expedientes, yo no doy órdenes. Yo padecí de un proceso, y me defendió el pueblo. El presidente (Vicente) Fox dio la orden al presidente de la Suprema Corte y al procurador, que eran sus empleados.”

Así, insistió en que se garantice el derecho a la información y a la transparencia. Que no haya manipulación”.