‘La ruta que siguió Hidalgo por el Cañón de Juchipila’

En el año de 2010 los cronistas municipales del estado de Zacatecas reunidos en el municipio de Jalpa aportaron información con respecto a la ruta que siguió el cura Miguel Hidalgo por cada uno de los municipios que conforman el Cañón de Juchipila desde Moyahua hasta Huanusco. Presentamos aquí una síntesis de esta ruta histórica por cada uno de los municipios del mencionado Cañón.

Moyahua

Después de la derrota de Puente de Calderón el 17 de enero de 1811, Miguel Hidalgo junto con su tropa se dirigió al norte. Según algunas versiones Hidalgo no recorrió el Camino Real, sino una ruta paralela a este camino, ayudado por el padre Calvillo que se sabía bien los recovecos y travesías de la región. Se dice que al llegar a Ixtlahuacán del Río, tomó rumbo hacia el poblado de Cuquío; en el recorrido no cruzan por el sitio llamado el Limón. El trayecto insurgente continuó por Atecajete, Santa Rosa y Mezquite Redondo. Los independentistas llegan a Moyahua entre el 18 y 19 de enero -aseveración no confirmada-, acamparon en el cerrito alto al noreste del pueblo, por contar con un buen divisadero a los cuatro puntos cardinales; desde entonces se le conoce como cerro del Campamento.

Juchipila

Juchipila era el único poblado en manos de realistas como Juan de Muñana. Existe la versión de que Miguel Hidalgo pasó por Juchipila de noche para evitar algún enfrentamiento; pero, también se tiene otra que habla sobre su llegada a este poblado en donde recibe múltiples afectos del pueblo; esta versión la recupera el historiador Alejandro Topete del Valle, en la que incluye detalles de la estadía del caudillo en el lugar. Sobre los sitios recorridos son mencionados las comunidades de Contitlán, Guadalajarita, el cerro de las Ventanas y Pueblo Viejo, el sitio identificado como Caballería de San José, además de los barrios de la Rinconada, las Chiveras, San Sebastián, San José y Caballerías.

Apozol

Las fuerzas insurgentes y varios de sus jefes en su recorrido para llegar a Apozol pasaron por el punto conocido como La Tiricia. En Apozol hicieron una pausa para el descanso, oportunidad que tomó la gente para observar la presencia de Hidalgo y sus tropas; en esta estancia -de acuerdo con la tradición oral- algunos apozolences se integraron a la lucha independentista. Finalmente, el cura Hidalgo y sus tropas al salir de Apozol se dirigieron a la Chihuila, pasaron por San Miguel Atotonilco y Achoquen, para de ahí dirigirse a Jalpa.

Jalpa

El recorrido insurgente llegó a Jalpa por el Camino Real que venía de la Cofradía (anteriormente llamado Acapepesco, una antigua pertenencia de Bartolomé Flores de la Torre y de las madres Clarisas de Querétaro). De ahí los independentistas encaminaron por los sitios de Huaracha (San José de Huaracha), Jaboneras, Caballerías y San Nicolás, para finalmente llegar a Jalpa ya tardeando. Según la costumbre pueblerina en el balcón de la tienda de raya de los dueños de la mina La Leonera, el cura Hidalgo arengó al pueblo para que se le unieran a la causa. Para pernoctar, la tropa se ubicó en frente de la tienda de raya, en el Portal Quemado; así lo consigna Alejandro Topete del Valle. El día 19 a muy temprana fue retomado el camino hacia el norte pasando por Arroyo del Muerto, la Escondida, Telepache, Teocaltichillo y la Hacienda de Santa Clara; de este último punto cruzan el arroyo que actualmente divide las municipalidades de Jalpa y Huanusco.

Huanusco

Miguel Hidalgo y sus tropas después de abandonar Jalpa arribaron al sitio llamado Ojo de Agua de los Flores; posteriormente se encaminaron hacia los Ramírez y Mexiquito hasta llegar a la hacienda de San Pedro, en donde se detienen para reponerse y tomar alimentos que consistían en leche bruta y pan. Luego retoman su senda por el Camino Real que los lleva a la Mesa de San Jacinto, sitio del que encamina al heroico contingente hacia el valle de Huejúcar, hoy Calvillo, en el estado de Aguascalientes.

El recorrido de Miguel Hidalgo con una parte de sus tropas por el Cañón de Juchipila fue vertiginoso, solo duró unos cuantos días -entre el 18 y 20 de enero de 1811-. Posteriormente se rencuentra en la hacienda de Pabellón con Ignacio Allende y otros jefes, quienes lo obligan a dejar el mando de la insurgencia. Después de este hecho toman marcha a la ciudad de Zacatecas para de ahí adentrase al norte de Nueva España en un intento de reavivar su lucha.

* Compilación de los cronistas municipales del Cañón de Juchipila, facilitada por el maestro Héctor Pascual Gómez Soto cronista de Jalpa.

