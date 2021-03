‘Está por caer la noche’

Vista de Dresde a la luz de la luna (1839), de Johan Christian Dahl, Gemäldegalerie Neue Meister, Dresde.

La Gualdra 468 / Río de palabras

¿Por qué se cae la noche? Pregunta la niña con un rostro que refleja incredulidad y miedo. Es solo una expresión. Contesta su madre. Sin embargo, la niña no se contenta con la respuesta. Ya su pequeña mente le está dando vueltas y vueltas a las palabras. En la pequeña imaginación que a su edad es enorme: ya se llenó todo de oscuridad y ella camina tratando de esquivar las estrellas para no pisarlas con sus pies descalzos. A lo lejos ve la luna y quiere arrancarle un cacho para hacerse una quesadilla, mientras el cielo cae sobre su cabeza como un velo negro que la hace sentirse como una reina. La madre advierte que la niña está absorta, en su mente de pequeña imaginación piensa en el trecho que tienen que recorrer para llegar a casa; en que no tiene para el camión urbano, que cuando lleguen no habrá nada que poner sobre la mesa. Apura a la niña, la saca de ese mundo en el que el cielo se cae, cuando estaba apunto de arrancar su pedazo de queso. Cruzan la acera y apuran el paso. La noche ha caído, la seguridad se vuelve precaria y la mujer lo único que quiere es que ambas lleguen pronto a la casa para sentirse por fin a salvo.

