FGR difiere audiencia de Rosario Robles; no logra acuerdo reparatorio

El abogado de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta, a su salida del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, el 26 de febrero de 2021. Foto: La Jornada

Ciudad de México. Al no llegar a un acuerdo en cuanto a la reparación del daño (cinco mil millones de pesos), los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de Rosario Robles Berlanga determinaron diferir la audiencia intermedia para el 26 de marzo a las 10 de la mañana.

Durante la diligencia que se realizó en el Reclusorio Sur y en la que estuvo presente Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu, la fiscalía sostuvo que la propuesta de la defensa no procedía porque se niegan a reparar el daño.

En ese contexto los representantes de la Auditoría Superior de la Federación se mostraron inflexibles a condonar la reparación del daño.

En tanto, la defensa de la ex funcionaria sostuvo que la reparación del daño no procede por el delito que se acusa (ejercicio indebido del servicio público), porque es de resultado formal; sin embargo, dijo, hará una nueva propuesta a la fiscalía.

Los fiscales respondieron que no hay interés para que sus superiores jerárquicos acudan al reclusorio, pero que estarían atentos a la propuesta de la defensa.

Al concluir la diligencia, el abogado Epigmenio Mendieta señaló que el juez de control declaró que sí hubo incumplimiento por parte de la Fiscalía de responder a su petición de tener un beneficio judicial.

“Es su obligación para instrumentar el acercamiento con María del Rosario. A pesar de la postura que hay por parte de la Fiscalía en el sentido de que no estaría en condiciones de llegar a un proceso, esta defensa señaló que existe un derecho constitucional de Rosario de negociar una propuesta formalmente de la procedencia o no del juicio abreviado.

“La próxima semana presentaremos una nueva propuesta que será debidamente desglosada, sería la pretensión de la pena y los alcances de la misma. El Ministerio Público estará en condición de contestarnos y hacer el acercamiento correspondiente. En cuanto la tenga estaré en la posibilidad de ponerla primero en conocimiento de la Fiscalía y después difundirla”.

Respecto de que la fiscalía sostuvo que la propuesta de la defensa no procedía porque se niega a reparar el daño, reiteró que no procede por el delito que se le acusa. “Rosario Robles ya presentó una solicitud de procedimiento abreviado. Me parece que las consecuencias de un procedimiento abreviado es aceptar la responsabilidad del hecho”.

“Está vinculada a proceso por un delito de omisión de resultado formal, de tal manera que es improcedente en este caso, no es de que nosotros no queramos, es que por el delito que fue vinculada resulta improcedente, de tal manera que la reparación del daño se comete en una pena pública, para que se cometa en una pena pública dicha circunstancia tiene que estar prevista en el tipo penal, si no pues entonces estaríamos sancionando a Rosario a partir de una pena que no está establecida. Está prohibida en la Constitución la imposición de penas por simple analogía o por mayoría de razones”.