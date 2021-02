Propone AMLO a gobernadores un acuerdo nacional por la democracia

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina en Palacio Nacional de este 23 de febrero de 2021. Foto: La Jornada

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los gobernadores de las entidades federativas del país un acuerdo nacional en favor de la democracia, en el que se garantice la no intervención de sus administraciones en las elecciones de este año.

“Les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte, les manifiesto que actuaré, como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular”, señaló.

“Y a esto mismo los convoco a ustedes. Concretamente les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o ‘mapaches’ electorales; a evitar el ‘acarreo’ y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”, se indica en la carta que enviará hoy el presidente López Obrador a los mandatarios estatales.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, teniendo como invitado especial al presidente de Argentina, Alberto Fernández, el mandatario leyó la extensa misiva y aseguró que será el principal defensor de la voluntad del pueblo.

Hoy que se recuerda el 108 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia, cuando recordamos “tristes y avergonzados el horrendo crimen cometido por déspotas y tiranos en contra del Presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez”, el mandatario se dirigió a los gobernadores para hacerles “una atenta recomendación” con miras a las próximas elecciones y con el más sincero propósito de establecer una auténtica democracia en nuestro país.

Refirió que en muy pocos momentos de la historia se ha visto realizado este ideal; enseguida López Obrador citó la Revolución, los comicios del año 2000, “cuando se respetó el triunfo de Acción Nacional”, y recientemente en las últimas elecciones del 1 de julio de 2018, cuando la mayoría de los ciudadanos decidió apoyar el proceso de transformación que está en marcha, indicó.

Como es evidente, en la actualidad hay condiciones inmejorables para convertir esa aspiración histórica y establecer una verdadera democracia, el pueblo así lo demanda, dijo.

“Sigamos el ejemplo del gran Francisco I. Madero, cuyo principal aporte se dio precisamente en el terreno de la democracia. En este aspecto no hay precedente en nuestra historia. Nadie como él ha creído con tanta devoción en la democracia; nadie se ha preocupado tanto como él por hacer realidad este ideal, que era la más profunda de sus convicciones.

En una carta llena de referencias históricas, el presidente López Obrador los convoca a que “juntos hagamos historia”.

El acuerdo nacional por la democracia y su efectiva ejecución nos permitirá establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable, y con ello elevará a nuestro país hasta lo más alto en el concierto de las naciones.

“Atrás quedarán los malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales y nuestro pueblo con sus legítimas autoridades seguirá dando ejemplos de dignidad y grandeza”, señaló.