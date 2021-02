Muy lejos de generar certidumbre, situación que vive Morena en designación de candidatos: Narro

El senador José Narro Céspedes ofreció una conferencia de prensa ■ foto: cortesía

“La situación que vive Morena en el registro, la evaluación y designación de candidatos está muy lejos de generar certidumbre y condiciones equitativas para quienes desde nuestra militancia hemos construido el partido”, sentenció en conferencia de prensa el senador José Narro Céspedes, quien manifestó además su respaldo a la dirigencia estatal de Morena y llamó a los militantes a la lucha porque el partido, dijo no puede ser de una sola familia.

Narro Céspedes expuso que muchos militantes que aspiran legítimamente a luchar por un cargo representativo y ser parte de la transformación están preocupados porque lamentablemente están llegando a Morena muchos actores cuyo mayor mérito es ser cercanos a alguien y se niegan a reconocer otras fuerzas y expresiones políticas que no estén inscritas en su visión de hacer política.

“La arrogancia, la soberbia con la que se manejan puede representar un síntoma grave de autoritarismo. Desde aquí les decimos que Morena no puede ser de una sola cara, Morena no puede ser un partido de un solo ángulo, no puede ser manejado unilateralmente”, señaló el senador.

Asimismo, vaticinó que con la operación política que se están manejando habrá una debacle en el proceso de transformación, porque hoy los verdaderos militantes no están siendo tomados en cuenta y los que están llegando al partido arguyendo apoyo al candidato, lo hacen porque quieren “conservar su chamba” y otros porque quieren arribar a un espacio político o de trabajo, pero aseveró, verdaderamente pocos lo hacen porque comparten el proyecto de transformación que está en juego, que es lo más importante, expuso.

“Muchos de nosotros hemos luchado desde hace muchos años aportando todo lo nuestro y sin esperar recibir nada. Aportábamos nuestro trabajo, nuestra hambre, nuestros sueños; construir una patria nueva, que hemos construido, para que cambie México por el terreno de la justicia y la dignidad. Hoy vemos que mucha gente que ha construido este proyecto para transformar al país, para cambiar a Zacatecas, para hacer de Zacatecas una patria justa, un lugar digno de derechos y libertades, un lugar de justicia, a esos compañeros muchas veces los han hecho un lado en este nueva etapa o nuevo proceso”.

Por tal motivo, manifestó su respaldo a la dirigencia estatal del Morena y a la persona de Fernando Arteaga para que la dirigencia nacional lo reconozca y sea tomado en cuenta en este proceso de transformación. “Ahora parece que a los morenistas los han hecho a un lado. Desde aquí les decimos que Morena no puede ser de una sola cara, de una sola familia, morena es mucho más que eso y es lo que hay que rescatar”.

Finalmente, Narro Céspedes advirtió que el movimiento morenista no se detendrá y se defenderán de falsos representantes de la Cuarta Transformación. “Que no les quede duda, nadie puede detener la marcha de la historia” dijo.