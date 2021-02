Llega a México séptimo embarque con vacunas de Pfizer

Hoy llegó el séptimo embarque de vacunas contra Covid-19 de la farmacéutica Pfizer a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: La Jornada

Ciudad de México. Este martes llegó al país el séptimo embarque con 491 mil 400 dosis de la vacuna contra Covid-19 producida por Pfizer y su socio alemán BioNTech, que servirán para la aplicación de la segunda dosis a personal médico desplegado en los más de mil hospitales en el país que atienden a pacientes contagiados con el virus.

Parte del cargamento con 4 mil 875 dosis aterrizó en Monterrey.

A las 13:16 horas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el avión de la empresa CargoJet con matrícula CJT952-W8952, procedente de Bélgica, con un retraso de cuatro horas ya que realizó escala en Cincinnati, Estados Unidos, donde se registran tormentas invernales en varios estados.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que si México no hubiera firmado contratos con farmacéuticas para la compra de millones de vacunas contra Covid-19, el país no habría sido el primero en América Latina en recibir las dosis desde el 23 de diciembre pasado. “Qué bueno que se hicieron estos contratos como este en el mes de octubre, porque si no, no tendríamos hoy esta vacuna”.

Durante la ceremonia de recepción, el canciller reiteró que el Plan Nacional de Vacunación que anunció el gobierno federal continuará su curso y aseguró que “los trabajadores de la salud que tenían la preocupación de su segunda dosis ya no deben estar preocupados, porque ahora llegó este medio millón, el próximo martes llegará otro tanto de suerte que estamos en el camino correcto”.

Acompañaron al canciller Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Horacio Duarte, administrador de aduanas.

Robledo indicó que al momento van 749 mil dosis aplicadas (al personal de salud), de las cuales casi 90 mil son ya con esquemas completos, es decir con las dos inyecciones. “Esto abre la ruta, el proceso contínuo para la aplicación de la vacuna de Pfizer”.

Horacio Duarte, informó que a partir del desembarque del biológico de los aviones, la administración general de aduanas lleva a cabo todo un proceso logístico de desanualización de alrededor de 40 minutos para entregar las dosis a los camiones repartidores.

“Las vacunas, en este caso las de Pfizer, tienen que mantenerse entre 60 y 80 grados centígrados. Se monitorean permanente con sensores térmicos y de aquí pasamos a la plataformas de reconocimiento aduanero, en donde en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hacemos la revisión de lo que se está enviando corresponda a la mercancía correctamente”.

Con este embarque, el laboratorio Pfizer reanudó el envío de vacunas contra Covid-19 a México luego de casi un mes de suspensión, periodo en el cual la empresa amplió su capacidad de producción en Bélgica, para incluir suministros a países con menores ingresos, por medio de la Organización de Naciones Unidas.