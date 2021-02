Realizan en El Paso deportaciones exprés

Migrantes cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Foto: Ap / Archivo

Ciudad Juárez, Chih., Autoridades migratorias estadunidenses deportaron por el puente internacional Zaragoza, que une a Juárez con El Paso, Texas, a 81 migrantes originarios de Haití menores de edad, así como mujeres y varones adultos, integrantes de diez familias diferentes.

Funcionarios del gobierno de Chihuahua aceptan que las deportaciones desde Estados Unidos han continuado durante las dos semanas que el presidente Joe Biden ha estado en funciones, no obstante que durante su campaña electoral ofreció cesar las expulsiones.

Enrique Valenzuela, coordinador de la Comisión Estatal de Población (Coespo), destacó: “es la primera vez que se tiene un registro de un grupo tan numeroso de extranjeros” desterrados de Estados Unidos de una sola vez a través del puente Zaragoza.

Comentó que la llegada de los insulares, ocurrida el miércoles, no fue una deportación formal, pues no cumplió “con el protocolo para esta forma, la deportación aplica solo a mexicanos tras un procedimiento que pasa por un juez y en este caso no, simplemente fueron recibidos nacionales originarios de Haití”.

Agregó que por la actual pandemia “estas son expulsiones exprés bajo el Título 42 del Código de Reglamentos Federales sobre Salud Pública estadunidense, y es diferente al Protocolo de Protección a Migrantes, bajo el que desde enero de 2019 el retorno a México de solicitantes de asilo incluye fechas para audiencias en cortes de migración” del país vecino.

Un haitiano remitido a México, que se identificó como Jean Marcelino, explicó que en su país prevalece la violencia mientras escasean los empleos permanentes y los servicios de salud públicos, por lo que él y sus connacionales trataron de llegar Estados Unidos “buscando mejores condiciones de vida, buscando asilo político que de inmediato nos fue negado”.

Indicó que él y los demás antillanos expulsados primero arribaron a Centroamérica, y peregrinando hacia el norte llegaron a Ciudad Juárez hace unos días. A continuación se internaron en el país vecino sin documentos y se entregaron a la Patrulla Fronteriza en El Paso para pedir asilo, que no se les concedió.

Además de los 81 haitianos, han llegado a Juárez en días previos otros grupos menos numerosos, a cuyos integrantes atendió la Coespo, que los trasladó a albergues como el hotel Filtro, auspiciado por la Organización Mundial para la Paz y la Organización Internacional para las Migraciones, donde estarán en observación durante dos semanas para determinar si están contagiados de Covid-19 y posteriormente se les llevará a refugios.