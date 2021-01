El año “no pinta bien” para el turismo; recuperación será hasta 2023

Lo que más preocupa a la industria turística, de las más afectadas por la pandemia, es que 2021 “no pinta bien” para que se dé una recuperación total del sector, afirmó Braulio Arsuaga. Foto tomada del Twitter de @cnet_mexico / Archivo

Ciudad de México. Lo que más preocupa a la industria turística, una de las más afectadas por la pandemia y crisis generada por Covid-19 es que 2021 “no pinta bien” para que se dé una recuperación total del sector, afirmó Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

“Lo que más nos preocupa es que el año no se ve bien, si comparamos contra 2019, el último año previo a la crisis, estaremos muy lejos en cuanto a los volúmenes requeridos para no quemar capital. Estamos preocupados porque la industria que antes generaba un superávit y es el segundo empleados de mujeres del país se puede perder, eso es lo que más miedo nos da, no vemos este año como un año de recuperación”, dijo.

En videoconferencia para presentar las estimaciones que se tienen sobre el sector turístico para 2021, el presidente del CNET sostuvo que para que la industria pueda recuperarse de forma completa tendrán que pasar entre dos años y medio a cuatro años.

Además, refirió, si bien ha empezado el proceso de vacunación contra Covid-19 en el país “es solo una esperanza, no una solución a largo plazo”.

Por su parte, Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac, consideró que si se toman en cuenta diversos indicadores, será hasta 2023 cuando la industria se logre recuperar plenamente.

Comentó que en 2020 los ingresos por visitantes internacionales habrían sido por 11 mil millones de dólares, cifra 55.3 por ciento menor con respecto a 2019; la llegada de turistas internacionales alcanzó 24.4 millones de personas, es decir, una reducción de 45.9 por ciento con respecto al año previo.

En cuanto a la llegada de turistas no fronterizos, en 2020 habrían entrado al país 10.8 millones de personas de este tipo, es decir, 54.4 por ciento menos que en 2019; mientras que por vía aérea habrían llegado 2.5 millones de personas, 39.7 por ciento menos que en 2019.

En lo que respecta al turismo nacional, dijo Madrid, el consumo turístico interno habría alcanzado en 2020 un monto 1.9 billones de pesos, lo que significó una disminución de 28.8 por ciento con respecto a 2019.

A su vez, la llegada de turistas a cuartos de hotel fue por una cantidad 26.2 millones de personas, cifra 55 por ciento menor con respecto a 2019.

“Es difícil hacer pronósticos sobre cómo será el comportamiento de la industria este 2021. Hoy, desconocemos cuántas empresas han tenido que cerrar, pero si tomamos en cuenta cifras oficiales, al menos 250 mil personas que trabajan en la industria hotelera y restaurantera turística han perdido su empleo”, añadió el director del Cicotur.

En este sentido, agregó Braulio Arsuaga, las empresas turísticas de menor escala, es decir, aquellas que tienen por máximo 10 trabajadores son las que se encuentran en un mayor riesgo, y las que podrían cerrar definitivamente si al turismo no se le considera como una actividad esencial en el país.

También enfatizó el presidente del CNET actualmente el sector atraviesa un problema mayor si se considera que las plataformas de alojamiento permiten que más viajeros se puedan hospedar con ellos debido a las normas sanitarias y con tarifas más elevadas que los hoteles.